英超冠軍捧曼城　英足盃冠軍博車仔

英超進入最後直路,曼城、利物浦鬥得相當燦爛,目前曼城手握爭標主動權,只要餘下賽事全勝便可封王。

曼城已於英足盃及歐聯出局,而利物浦仍要三線作戰,論戰力,兩軍不相伯仲,但論板櫈深度,曼城始終勝一籌,前中後三線均有高質替補輪換,尤其前線加比爾捷西斯、史達寧、基亞利殊、貝拿度施華、馬列斯、菲爾科頓等輪流登場,戰力同樣有保證。

再者,翻查賽程,曼城餘下對手分別為主 VS 紐卡素、客 VS 狼隊、客 VS 韋斯咸、主 VS 阿士東維拉,排名最高的就只有韋斯咸,加上曼城已於歐聯出局,聯賽更不容有失,哥帥肯定會花大量心思去研究對手求勝。

至於利物浦,餘下對手分別為主 VS 熱刺、客 VS 阿士東維拉、客 VS 修咸頓、主 VS 狼隊,中間還夾雜一場足總盃決賽,收咧後亦要於一周內再飛赴法國出戰歐聯決賽,頻密賽程兼強敵環伺下,隨時兩頭唔到岸,[英超冠軍]宜吼曼城。

英足盃冠軍,則博車路士。如前所述,利物浦戰線太多,論重要程度,足總盃一定不及歐聯及英超,決心及體力均輸蝕予專注爭英足盃的車仔,車路士的英足盃冠軍賠率有分頭,值博。

英超冠軍賠率

1 曼城 1.36

2 利物浦 2.88

英足盃冠軍賠率

2 利物浦 1.48

3 車路士 2.45