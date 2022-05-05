【港講J.League】亞冠分組賽　日職軍團有幸有不幸

2022亞洲聯賽冠軍盃東亞區分組賽經已完成，港超聯球會傑志成功突破分組賽殺入十六強當然可喜可賀；至於日職聯代表方面，橫濱水手、浦和紅鑽及神戶勝利船亦成功晉級，相反賽前被寄予厚望的川崎前鋒卻被淘汰，今次就同大家總結下今屆日職聯球會晌亞冠分組賽的表現。

●F組：浦和紅鑽驚險晉級

以天皇盃冠軍身份殺入亞冠盃的浦和紅鑽落入F組，同組對手有中超代表FC山東、韓職聯代表FC大邱及新加坡代表獅城水手，而賽前普遍預期浦和紅鑽將要同FC大邱爭奪首名出線資格。

浦和紅鑽在首兩戰面對實力較弱的FC山東及獅城水手，相繼取得大勝，間接令第三、四場接連面對FC大邱的賽事變得重要。在第三場分組賽、亦即是浦和紅鑽與FC大邱的首次交鋒，浦和紅鑽令人失望地以0比1敗陣，間接令爭取首名出線處於被動形勢。

到雙方第二次交鋒的時候，浦和紅鑽擺出強陣務求挽回數字上的劣勢，酒井宏樹、江阪任、卡爾遜、關根貴大等主力悉數上陣，可見相當有決心。雖然浦和紅鑽整場比賽佔達七成的控球比率，而射門次數亦比FC大邱多四倍，但可惜依然顆粒無收，結果與FC大邱互交白卷。

幸好，浦和紅鑽在之後兩場面對獅城水手及FC山東亦取得大勝，最終追至與FC大邱同積13分，不過浦和紅鑽在對賽成績上不及對手而屈居次名。不過在計算整個賽事最佳三隊次名球隊時，在扣除面對同組包尾的FC山東的成績後，浦和紅鑽有7分，分數比G組次名的墨爾本城及I組次名的川崎前鋒為佳，浦和紅鑽結果成功以三對最佳次名球隊之一的身份晉級十六強。

●H組：橫濱水手展現強勢

橫濱水手向來在亞洲球會盃賽的成績並不突出，在改制後的亞冠盃賽事裡面，最叻只係打入十六強。今屆橫濱水手落入H組，同組實力最強對手當然係韓職聯代表全北汽車，而澳職代表FC悉尼及有主場之利的越南代表HA嘉萊亦不能小覷。

橫濱水手首場分組賽即要面對主隊HA嘉萊，論牌面橫濱水手的實力比HA嘉萊高出不止一皮，但對手佔有主場之利下，橫濱水手亦不敢怠慢派出一線陣容上陣。橫濱水手用了不足三十分鐘即由巴西射手里奧施亞拉獨建兩功取得領先優勢，雖然之後有喜田托也擺烏龍令HA嘉萊追至接近比數，但橫濱水手最終以2比1險勝對手，總算有好開始。

由於H組各隊實力平均，對於橫濱水手來說每場都是硬仗，第二場賽事面對全北汽車更是關鍵之戰。全北汽車在首仗有唔少球員確診，半力出擊下只能與FC悉尼互交白卷，因此今場精銳盡出務求盡搶三分；相反橫濱水手在陣容上卻作出調整，仲川輝人、里奧施亞拉、馬高斯祖利亞等皆列後備，似乎留有一手。開賽後橫濱水手一如既往在場上佔有控球優勢，而全北汽車則伺機反擊，但全北汽車左閘金珍洙在上半場殺入禁區被松原健侵犯搏得十二碼，伊祖辛高操刀射入協助全北汽車取得領先優勢。賽事餘下時間橫濱水手傾力反撲，奈何全北汽車防線有高水平演出力保不失，水手結果一球飲恨。

分數上落後於全北汽車，令橫濱水手在接連兩場對FC悉尼的賽事不可再失。教練梅斯卡特在首場面對FC悉尼的比賽依然派出較弱陣容出戰，但仍以一球險勝對手。到次仗再碰頭橫濱水手則派遣更強陣容，結果以三球大勝；適逢全北汽車同日竟然被HA嘉萊逼和，橫濱水手在四輪過後以一分反壓全北汽車上榜首。

到第五場對HA嘉萊的比賽，橫濱水手明顯吸收過首戰的經驗，在場上並未給予對手太多的喘息空間，雖然比數最終只是2比0，但橫濱水手卻是全場控制戰局而勝。

最後一仗，橫濱水手只要同全北汽車賽和即可保住小組首名，而全北汽車亦只需一分即可確保最佳次名球隊資格，因此和波對雙方可說是最好結局。不過開賽後雙方竟然迅速搏鎚，安達臣盧比斯開賽只需4分鐘即為橫濱水手取得領先優勢；而全北汽車的星級中場金甫炅亦在11分鐘為球隊扳平。雖然雙方火速取得入球，但在賽事餘下時間卻無法再增添入球，結果各一言和，橫濱水手以H組首名身份與全北汽車攜手晉級。

全北汽車可說是近年的韓職班霸，在亞冠盃亦都有好成績支持，今屆橫濱水手成功同對手打成均勢並壓倒對手以首名晉級，對球隊上下來說都是一支強心針，相信橫濱水手今屆有力在亞冠盃取得好成績。

●I組：川崎前鋒表現令人失望

川崎前鋒近年在日職聯奠定班霸身份，不過在亞冠盃的表現卻平平，過往8次參賽的最佳成績只是打入八強，更有3次早早在小組賽出局。川崎前鋒今屆落入I組，同組有韓職聯代表兼2020年亞冠盃冠軍蔚山現代、佔有主場之利加上大肆擴軍的馬來西亞代表柔佛DT，表面上爭出線已甚具難度，亦難為了中超代表FC廣州要在I組中當上炮灰角色。

川崎前鋒在首場賽事即要硬碰蔚山現代，兩軍在各自的聯賽均高踞榜首，今場賽事亦甚受各方期待。蔚山現代向來以穩守突擊風格應戰，今戰亦不例外，戰至21分鐘靠巴西前鋒李安納度拿斯文圖把握反擊機會取得領先優勢。川崎前鋒礙於對手的紀律性防守，平時的穿花蝴蝶式進攻亦不奏效，結果要苦戰至補時階段憑車屋紳太郎的入波追和，首仗總算未有全失三分。

次仗面對實力最弱的FC廣州，川崎前鋒未有放軟手腳並趁機一吐首場的悶氣，小林悠、知念慶、車屋紳太郎、猜拿帖及小將宮城天瓜分8個入球協助球隊大勝而回，但仍落後於當日爆冷擊敗蔚山現代取得兩戰兩勝的柔佛DT。

雖有主場之利，但柔佛DT可擊敗蔚山現代足以證明實力，川崎前鋒亦不見得會有任何明顯優勢。而在第三場分組賽首次面對柔佛DT的比賽裏面，川崎前鋒雖然佔有控球優勢，但卻未能製造出具威脅性的攻門，結果只能與對手互交白卷。

汲取過第三場的經驗，川崎前鋒在第四仗再次面對柔佛DT的表現則大有改善，攻擊亦比以往直接。川崎前鋒在上半場以快刀斬亂麻的姿態靠脇坂泰斗先開紀錄及小林悠獨取兩球，輕鬆以三球領先半場；到下半場尾段亦有馬仙奴及猜拿帖錦上添花，結果以5比0大勝主隊一吐烏氣。

四場過後，川崎前鋒以8分排榜首，蔚山現代及柔佛DT均以7分緊隨其後，當時川崎前鋒可說是有出線主導權。可惜的係，川崎前鋒在第五場面對同組最強對手的蔚山現代，今屆後防不穩的毛病再次出現，被蔚山現代在開賽後20分鐘已經以兩球優勢領先；雖然之後有李安度達美奧的入球協助球隊半場前追近，但蔚山現代在下半場開賽不久即射成3比1，即使李安度達美奧在末段取得入球亦於事無補，川崎前鋒結果以3比2敗陣而回。

柔佛DT在第五場賽事順利擊敗FC廣州，川崎前鋒一下子跌至I組第三位並以兩分落後於上述兩隊。由於扣除對FC廣州的成績後川崎前鋒只得5分，即使最後一場贏波，只要蔚山現代與柔佛DT在最後一場分出勝負，川崎前鋒亦要出局。唯一出線可能只有寄望另一邊廂出現和局，川崎前鋒即可藉三隊同分後的最佳對賽成績取得小組首名出線。由於出線形勢相當被動，面對FC廣州的比賽川崎前鋒亦無必要搏盡爭取大勝，結果球隊憑知念慶的入球以1比0小勝。可惜的係蔚山現代在補時階段被柔佛DT攻破大門落敗而回，結果柔佛DT成功以小組首名出線，川崎前鋒最終黯然出局。

近年經常有球迷詬病川崎前鋒並無決心在亞冠盃爭取佳績，只求稱霸國內，睇來川崎前鋒若想爭取更多球迷認同，就真係要好好改善亞冠成績至得。

●J組：神戶勝利船合乎期望

第二次參賽的神戶勝利船在今屆分組賽落入J組，同組有港超代表傑志及泰甲代表清萊聯；牌面上神戶勝利船較好但球隊今季狀態低沉，因此開賽前有球迷認為傑志及清萊聯有力一爭首名出線席位。

神戶勝利船的首場分組賽要面對香港代表傑志，傑志晌首場分組賽以1比0險勝清萊聯，換言之神戶勝利船要爭出線就3分不可失。實力較高的神戶勝利船開賽後只需15分鐘即由鄉家友太打開紀錄，及後傑志雖有攻勢但仍未能攻破神戶大門；戰至85分鐘神戶更憑井上潮任擴大領先優勢。雖然傑志在補時階段有艾力士破蛋但仍無法平反敗局，神戶勝利船旗開得勝。

神戶勝利船第二場面對有半個主場之利的清萊聯，戰情竟然出現一面倒情況。清萊聯礙於攻擊力疲弱，早前對傑志已落敗而回，今場對神戶勝利船要侷攻，結果令後防暴露出唔少空位。神戶勝利船在上半場經已取得四球的領先優勢，在下半場再憑連干哥利亞及大崎伶央錦上添花，結果以六球大勝而回，亦令神戶勝利船穩佔J組榜首。

直到第四個比賽日，神戶勝利船再次面對清萊聯，經過上場大勝後球隊繼續以主力陣容應戰。不過神戶勝利船今仗的表現卻大不如前，全場佔盡控球優勢下竟然無法攻破對手大門，結果只能互交白卷各得1分，並以7分暫居J組榜首。

神戶勝利船在第五個比賽日輪空，而傑志則再勝清萊聯以6分緊隨其後。由於其他組別形勢大定，有7分在手的神戶已所定其中一個最佳次名的出線資格，餘下一場對傑志只是首名之爭；相反傑志卻需要至少1分才可確定出線資格。

最後一場分組賽，已無爭出線壓力的神戶勝利船輕裝上陣，在開賽後亦不算對傑志施以壓逼。在臨完半場雙方各得一個十二碼並雙雙成功把握，結果兩軍半場各一言和。到下半場，兩軍依然陷入膠著狀態，但今場傷癒復出的武藤嘉紀在87分鐘入波令神戶處於領先優勢，亦同時令傑志陷入出局邊緣。不過傑志中場巴爾拿亦在補時階段接應角球頂入追成2比2平手，結果兩軍言和下雙雙取得出線資格，總算皆大歡喜。

神戶勝利船兩度參賽亞冠均成功闖過分組賽階段，兩年前神戶勝利船成功殺入四強，但球隊今屆將要分心護級，要在亞冠再創佳績似乎並不容易。

亞冠盃十六強將會在八月中重燃戰火，浦和紅鑽將要面對馬來西亞奇兵柔佛DT，切忌掉以輕心；至於橫濱水手將會與神戶勝利船上演日職聯內訌，兩軍必有一隊出局下實是相當可惜。對上一次有日職聯球隊在亞冠稱霸已要追溯至2018年的鹿島鹿角，在此祝願日職聯球隊可以在今屆再創佳績。

本周日職聯直播時間：

5月7日下午1：00 清水心跳 對 川崎前鋒 有線電視602／662

5月7日下午2：00 橫濱水手 對 名古屋鯨魚 有線電視601／661

5月8日下午2：00 FC東京 對 鳥棲砂岩 有線電視602／662

5月8日下午3：00 柏雷素爾 對 浦和紅鑽 有線電視601／661

本周日乙直播時間：

5月8日中午12：00 秋田藍閃電 對 FC橫濱 有線電視602／662

5月8日下午1：00 新潟天鵝 對 東京綠茵 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

日職聯每月焦點（4月）：