沙拿如願鬥皇馬　下戰書話要報18決賽之仇

今屆歐聯決賽隊伍周四（5日）誕生，利物浦同皇家馬德里將上演4年前決賽「翻版」，喺本月28日深夜爭奪冠軍寶座。4年前比賽途中傷出嘅穆罕默德沙拿，喺得悉皇馬係對手之後，隨即喺Twitter發文：「我哋仲有件事未解決」，似乎要向皇馬下戰書。

皇馬周四（5日）喺歐聯4強次回合以3比1淘汰曼城，躋身月尾喺巴黎舉行嘅決賽，同「紅軍」爭奪冠軍。沙拿得悉後，隨即喺Twitter發表一則寫有「我哋仲有件事未解決」嘅帖文，明顯表達出希望報番2018年決賽一箭之仇嘅意思。事關4年前利物浦正正以1比3不敵皇馬失落冠軍，而沙拿亦喺比賽途中被沙治奧拉莫斯整傷膊頭，被迫退下火線，佢想藉住今屆復仇亦不無道理。

沙拿早喺4強之前就表明希望喺決賽再遇皇馬：「如果你問我個人意見，我會希望對番皇馬，因為我哋之前輸過畀佢哋，今次我想對番佢哋而且渴望贏波。」節目主持里奧費迪南聽到之後就表示，欣賞沙拿嘅坦率同決心：「佢同皇馬之間仲有事未解決，好明顯有件事令佢決心復仇，祝佢好運！」