哥迪奧拿中非洲詛咒？「你贏唔到歐聯！」

曼城大好形勢下歐聯出局，哥迪奧拿再度無緣歐聯，賽後有傳媒指出，曼城同哥迪奧拿似乎中咗「非洲魔咒」，詛咒內容係「贏唔到歐聯」，發出呢個毒咒者，係名宿耶耶托尼經理人圖雷。

耶耶托尼於2010至2018效力曼城，係曼城崛起嘅功臣之一，不過佢2018年離隊期間傳聞鬧得頗不愉快，佢經理人圖雷向曼城落詛咒：「大家見到，哥迪奧拿趕走耶耶托尼，係同整個非洲作對，我詛咒佢，非洲薩滿（練習薩滿教儀式的人）唔會畀佢再贏歐聯。」

詛咒嘅事好玄妙，哥迪奧拿一直攞唔到歐聯冠軍亦係事實，佢上季領軍殺入決賽，但最終輸畀車路士得亞軍，而今季喺領先皇馬大好形勢下，喺完場補時被扳平，再喺加時落敗，相當邪門。

至於耶耶托尼離隊同曼城鬧得頗不愉快，有傳係「生日蛋糕事件」嘅延續，傳聞有一年耶耶托尼喺煞科日生日，有人送上大蛋糕，但冇隊友同佢慶祝，自此耶耶托尼心懷怨恨，認為不受尊重，後來哥迪奧拿上任，又傳哥帥唔鍾意非洲球員，當耶耶托尼離隊，其經理人就向哥帥落詛咒。