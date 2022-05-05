馬納當拿「上帝之手」球衣　930萬美元破紀錄成交

阿根廷已故的一代球王馬納當拿，1986年在世界盃使出「上帝之手」淘汰英格蘭，第2次獲得世界盃冠軍。他當時所穿球衣最近拍賣，周三（4日）以930萬美元（約7,254萬港元）成交，創下單一件體育紀念品的拍賣成交紀錄新高。

馬納當拿當年在墨西哥世界盃8強賽中，個人下半場連入兩球，帶領阿根廷以2比1擊敗英格蘭。惟賽後慢鏡重播顯示，馬納當拿攻入的第一球是用手把球拍入龍門，但球證疑視作頭槌並判入球有效，引起爭議。他同一場「一個扭六個」射入世紀金球，亦成為經典。

賽後，英格蘭中場球員史堤夫賀治（Stephen Hodge）與馬納當拿交換球衣，最近決定把球衣交由蘇富比拍賣，最初估計成交價介乎600萬美元（約4,680萬港元）至750萬美元（約5,850萬港元），最終創下拍賣紀錄，拍賣行沒有透露買家身份。

馬納當拿1960年10月30日出生阿根廷，前年11月25日因慢性心力衰竭導致的急性肺水腫逝世，終年60歲。先前的最貴球衣是美國棒球名宿路夫（Babe Ruth）一件紐約洋基隊作客球衣，2019年以約564萬美元（約4,399萬港元）成交。