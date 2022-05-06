韋斯咸歐霸4強鎩羽　莫耶斯發火怒省球僮

周五(6日)凌晨歐霸盃4強次回合，英超球會韋斯咸作客法蘭克福力圖大反擊，不過喺早段就踢少1個情況下，以0比1再輸1場，兩回合合計輸1比3出局，法蘭克福喺決賽將會同格拉斯哥流浪爭霸。韋斯咸今場輸波兼輸品，領隊莫耶斯比賽期間企圖用波省向球僮洩忿，結果換嚟紅牌出場。

韋斯咸首回合落後1比2，今仗奮力反撲早段氣勢十足，但19分鐘一次犯錯就踢少個，艾朗加斯威爾將單刀嘅侯治拉跌，球證最初只出示黃牌，但VAR介入後改判紅牌。法蘭克福踢多個即有收穫，26分鐘山度士波里接應傳中射入，將優勢進一步擴大。

法蘭克福之後開始「揼波鐘」求穩陣完場，韋斯咸雖然積極作戰但苦無破關之法，領隊莫耶斯喺77分鐘更情緒失控，佢不滿法蘭克福嘅球僮故意慢動作執波，竟然將個波大力向球僮方向狂抽，雖然「射術」麻麻未能命中，但球證就向佢出示紅牌，最終韋斯咸再輸一場出局。

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莫耶斯賽後就省球僮事件道歉：「賽果好失望，但我為球員表現感到極度光榮，恭喜法蘭克福......我用個波踢向個球僮，呢一點我要道歉，但係佢故意細細力咁將個波碌畀我，我當時只係感到非常失望。我唔敢肯定係咪享受球證嘅執法，但肯定好享受呢個比賽。」

法蘭克福喺決賽嘅對手會係格拉斯哥流浪，呢支蘇超勁旅喺另一仗準決賽，主場3比1擊敗RB萊比錫，兩回合計贏3比2晉級。決賽會喺5月18日假西班牙塞維利亞上演。