羅馬踢走李斯特城　摩連奴創歷史變喊包

歐協聯決賽組合誕生，意甲勁旅羅馬周五(6日)凌晨喺4強次回合，主場1比0擊敗英超球隊李斯特城，兩回合合計贏2比1，決賽將會同荷甲嘅飛燕諾爭逐首屆冠軍。羅馬教練摩連奴亦改寫歷史，成為第1個帶領4支球隊殺入歐洲賽決賽主帥，完場後「寸王」更激動爆喊。

首回合兩隊踢成1比1，羅馬今仗返主場踢法主動，羅倫素柏歷堅尼早段罰球幾乎得手，結果11分鐘就打破僵局，譚美阿巴謙接應角球頂入。李斯特城落後下雖有心反撲，但未能製造具威脅埋門，最終羅馬守住1球勝果殺入決賽。

球證鳴笛完場後，摩連奴即時喊到面容扭曲，佢賽後表示：「點解會喊？因為我感受到球迷嘅感受，羅馬係一間冇太多錦標嘅偉大球會，我知道呢場比賽對球迷嘅意義，我為佢哋而激動。我有幸參加過更重要嘅歐洲賽決賽，但呢次決賽係與別不同。」

今次係摩連奴第5次出戰歐洲賽決賽，之前4次全部捧盃，包括帶領波圖拎03年歐洲足協盃同04年歐聯、率國際米蘭贏10年歐聯冠軍，以及帶領曼聯贏17年歐霸盃冠軍，同時成為首個帶領4支唔同球隊踢歐洲賽決賽嘅主帥。歐協聯決賽於5月25日喺阿爾巴尼亞地拉那舉行，羅馬對手係荷甲嘅飛燕諾。