梅萊食物中毒退賽　拿度贏得險再遇超新星

在馬德里公開賽連過兩關的英國名將梅萊，因食物中毒退賽，讓世界一哥祖高域不戰而勝晉級，而球迷等了五年的「兄弟對決」無緣上演。

原本放棄泥地賽季的梅萊獲馬德里給予外咭參賽，並且連過兩關，更於第3圈遇上好兄弟祖高域，惟賽前向賽會提出退賽，賽事總監盧比斯透露:「我們周三收到了梅萊的消息，說他身體不適，身物中毒，雖然周四早上似乎感覺好一點，但還不足以應付比賽。」而賽會於周四早上即通知祖高域，但他已抵球場熱身，而這位塞爾維亞球星自動躋身8強。梅萊與祖高域過去曾交手36次，上次已經是2017年1月的多哈公開賽決賽。

至於在今個比賽復出的西班牙「泥地王」拿度，周四與比利時的高分激戰了3小時9分鐘，最終以6比3、5比7、7比6(9)闖關，躋身8強，他賽後坦言能夠險勝都有賴皇馬贏波：「今天是難忘的一晚，皇馬的精神是神奇的，對我來說，他們的精神對我的職業生涯有很大的鼓勵作用。」

「坦白說，這是一場難打的比賽，相當高水準，但同時我不太開心，因為應該可以直落兩盤取勝；要爭逐3小時10分鐘對我的體能考驗也有很大幫助。」拿度下仗將再遇有「拿度2.0」之稱的西班牙新星艾卡華斯，這位19歲小將花了2小時39分鐘以6比4、6比7(4)、6比3力挫諾里晉級，再與偶像拿度碰頭。