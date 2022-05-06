「Super Mom」S威廉絲收起霸氣全心為愛女奉獻　

Super Mom「細威」S威廉絲自從誕下愛女Olympia後，一直沉醉於甜蜜的親子樂，網壇女王昔日在球場上的霸氣，跟女兒跳唱《美女與野獸》的溫情，對比程度更甚於「蚊與牛」相比，這位「23貫」得主闊別賽場足足一年準備回歸，爭取的不僅是比賽榮譽，更是以身教為女兒樹立榜樣的同時，並乘勢擴大「莎蓮娜」的事業版圖。

今年首奪奧斯卡影帝的韋史密夫憑着傳記片《王者世家》（King Richard）稱帝，故事就是講述威廉絲姊妹父親Richard培育「大細威」稱霸網壇的奮鬥史，繼而HBO再為一連六集的《Being Serena》（網球女王）翻播做勢，追訪細威由懷孕到產女、至備戰復出的過程，恍如將這位網壇經典的成長及成名路再loop一次。

事業親子檔打入商界

轉眼間，「細威」的「心肝寶貝」Olympia已經4歲，網壇女王的生活世界主要都是圍繞住萌爆的女兒，短短幾年間為囡囡推出洋娃娃及撰寫兒童書籍，醉心湊女樂。近年「細威」已慢慢發掘愛女的運動基因，似乎想複製其父親當日培育她的成功之路，雖然Olympia能否成為網壇未來超級巨星，目前言之尚早，但她肯定是「細威」現在的最佳拍檔及背後最強動力，在「細威」的社交平台不難看到Olympia就是她眼裏的全世界，最近「細威」上載了一段化上濃粧、穿上黑白戰衣的短片，陪練對手正是穿上同一款戰衣的愛女Olympia，看似日常的訓練片段，卻又似是隱藏了另類的宣傳。

喜歡公開與囡囡的溫馨時刻已是這位美國巨星的常態，早排一輯「芭比Look」的高貴親子裝更大獲好評，這對「拍檔」的市場價值已經難以估算。「細威」近年也致力發展網球場外的事業，一向追求時尚的她去年推出「S by Serena」品牌，自家設計由時裝、珠寶、休閒服飾通通都有，更特別提供大尺碼的女裝，以照顧身形較大的女士，而品牌的收入會撥出一部分提供黑人中小企業的低利率信貸。

親情受困母親罪惡感

回歸網壇，「細威」在家庭與事業上的時間分配也是一個學習過程，一度令她處於兩難的局面，曾經因堅持母乳餵哺未能全投網球陷入崩潰，她最近在訪問時也談到身為母親的罪惡感，解釋缺席東京奧運的其中一個原因，是想與愛女可以更貼近，這是最重要的感覺。「母親罪惡感真是有的，我常常覺得做些自己的事，就有點內疚，我不知道如何做才是好媽媽，我的方法是否正確，但我想親手照顧女兒，就如我的父母一樣。」不過，「細威」已為自己訂下界線，學習適應不同的身份。

回想起產女經過曾踏入鬼門關，因產後遇上血栓塞險送命，「細威」至今仍然心有餘悸，她曾表示：「要兼顧工作及家庭的母親，實在不容易。我心目中的英雄就是天下的母親，因為媽媽就是超級英雄，若要照顧孩子還要返朝九晚五，為家庭奉獻……我真是難以言喻，當離開女兒一刻，我絕對深深感受到。」

夢想女兒面前再奪「貫」

稱霸網壇多年的「細威」，去年因腳傷於溫網首圈離場，先後缺席東京奧運、美網及今年澳網等大賽，當大家以為近40歲的她會考慮淡出球壇之際，她上月與NFL名宿互動時表示會在今年溫網復出。值得一提的是這位前世界1姐於2017年奪得澳網冠軍時，已知懷有身孕，她一直強調當年已與腹中愛女一起奪冠。「細威」榮升做母親後，雖然先後闖入2018及2019年的溫網及美網決賽，但4次都與冠軍擦身而過，網壇女王的夢想就是在女兒面前再次奪「貫」，或者這就是運動員的執着與任性！