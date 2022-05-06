五人亞盃外　港隊陣容年輕化　積Sir：目標出線

為備戰5月份在馬來西亞舉行的男子五人足球亞洲盃外圍賽，港隊周四（5日）晚上在「沙田馬場波地」迎來尾二一課本地操練，周六（7日）將啟程前往泰國集訓。足總五人足球經理曾偉忠（積Sir）認為，今屆陣容對比以往雖然年輕，但球員已累積一定經驗，目標能夠躋身小組頭3，順利出線決賽周。

今次港隊征戰五人亞盃外的17人大軍名單，平均年齡大約只有23、24歲，當中多達三分之二球員，更有份出戰對上兩屆U20五人亞洲盃賽事，「積Sir」坦言球隊雖然年輕，但仍保持一定實力：「好多球員對上兩屆U20亞洲盃表現唔錯，另外超過一半球員都有參加上屆亞盃外，當時陣中仲有3個老大哥，包括黃耀富、蘇來強同「大眼仔」（黃展鴻）喺到，後生嘅都汲收到一定經驗。」

今年亞盃外原定已於今年1月進行抽籤，香港一度與中華台北和南韓，被編入東亞區B組。惟由於中國退賽，香港、日本、中華台北、南韓及蒙古5隊及後改編成一組，「積Sir」認為差別不大，港隊仍會視出線為目標：「因為3隊出線關係，雖然未必贏到日本，但只要贏到兩場，都好大機會出線，我哋以往同中華台北、南韓，其實都係互有勝負。」

疫情下本港所有體育場所早前全面關閉，五人足球聯賽亦被逼停擺，「積sir」承認球員在停操三個多月後，狀態的確受影響，而為免在密集操練下受傷，早前亦安排物理治療師為他們放鬆肌肉。不過「積sir」表示自上月底復操後，一眾球員在訓練中皆相當投入及積極，目前恢復進度理想；另外「積sir」透露港隊在泰國集訓期間，將與當地大學及泰超球隊進行「拍跳」，希望透過正式比賽，測試一下球員的水平。