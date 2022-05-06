杭州亞運官宣延期　港協：尊重決定

亞洲奧林匹克理事會周五（6日）正式宣布，原定9月10日開幕的杭州亞運將延期舉行，具體日期有待公佈。

亞奧理事會發聲明表示，與中國奧委會、杭州亞運組委會商討後，決定押後原定9月10日至25日舉行的第19屆亞運會：「亞奧會已為亞運做好全副準備，但與持份者仔細考慮疫情和比賽規模後，作出延期決定。」聲明提到，「第19屆亞運會」的名稱不會改變。至於12月20日至28日在汕頭舉行的亞青運，由於已延期一次，亞奧會決定取消今屆比賽：「下屆亞青運將於2025年在烏茲別克塔什干舉行。」

杭州亞運設有40個大項、61個分項，預計有45個亞洲國家和部分大洋洲國家，約10,000名運動員參加。香港隊在上屆雅加達亞運派出580名運動員，奪得8金18銀20銅共46面獎牌，今屆亞運也進入最後遴選和備戰階段。

港協暨奧委會發聲明稱尊重決定：「相信這是亞奧理事會執委會經再三考慮及討論後做出的正確決定，對此表示完全理解、尊重及支持，此舉能確保所有運動員和相關參與人員的安全和健康。」港協暨奧委會表示會與運動員、教練及體育總會保持聯繫，協助他們順利備戰。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員、兼今屆亞運香港代表團團長霍啟剛在Facebook發文表示，香港受第五波疫情影響，體育場所關閉多時，除了體院全職運動員，大部分運動員訓練幾近停頓，亞運延期有利有弊：「今次延期決定打亂咗運動員同教練嘅部署，但係亦俾到更充裕嘅時間我哋運動員去做好準備。」他續指，運動員安全是體育比賽的首要考慮，又呼籲政府勿再「一刀切」關閉場所。

此外，原定去年在成都舉行的世界大學生運動會，因遷就東京奧運而延至今年舉辦，而賽會亦宣布再度推遲。