亞運推遲未必是壞事　伍家朗：準備埋奧運

繼2020東京奧運之後，四年一度的亞運會都因為疫情被迫延期，亞奧理事會官宣今年9月的杭州亞運推遲一年，港隊大部份項目已進入備戰的最後衝刺階段，然而改期的消息對他們有得有失，特別是奧運項目更見有利，可為兩年後的2024年巴黎奧運作部署。

被視為爭牌希望的滑浪風帆及乒乓球隊目前正在歐洲比賽及備戰，「風之隊」總教練陳敬然接受訪問時稱：「亞運延期對所有運動員都一定有影響，但相對下對屬於奧運帆板的iQfoil應沒有太大影響，因為我們一直都以2024年來作準備，反而前奧運板種RS:X的備戰計劃則會有點壓力。」不過，陳敬然認為延期反而令他們有充裕的時間，更周詳部署，以彌補早前被疫情打亂的訓練安排，讓運動員訓練更有效果，將自己表現最好。

至於在東京奧運獲得一面女團銅牌的乒乓球隊，同樣正在歐洲爭逐，總教練陳江華坦言疫情的確令運動員無所適從，「這兩年的比賽計劃都被疫情打亂，不斷遇上改期或推遲，對球員有一定影響，雖然歐洲比賽已差不多恢復，但亞洲區仍然沒有比賽，各地球員未必在公平的情況下比拼，亞運延期或可對大家都公平一點。」港隊目前仍然要世界排名積分拼搏，因此直至6月都會留在歐洲比賽。

早前在南美參加了三場田徑賽事的香港欄后呂麗瑤，上屆亞運奪得了女子100米欄銅牌，她剛首次獲邀參加在巴西舉行的世界田徑（銅級）邀請賽，成績不俗，她坦言能夠與南美洲跨欄選手比賽很新鮮；其教練鄧漢昇認為即使亞運延期也不會影響他們的目標：「每個運動員都有自己的目標，主要是在比賽時間表上做好成績，不會因為沒有亞運就這樣完結賽季。」

至於早前確診新冠肺炎的羽毛球好手伍家朗都認為亞運推遲對他不會有太大影響，「即使沒有亞運會，我都會參加多項公開賽，而且今年亞運與世錦賽賽期接近，亞運改期反而可以輕鬆少少。」消息指亞運會將推遲一年，家朗覺得可以與奧運一齊準備，「其實若推遲明年，屆時已經開始爭取奧運積分，亞運也可能會被納入其中一個奧運積分賽，甚至可以是奧運的前哨戰。」

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