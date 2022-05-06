南非蝶王自曝患上抑鬱症：我常在房裡哭泣！

在倫敦奧運曾擊敗「水怪」菲比斯奪金的南非「蝶王」拿告魯斯，最近接受訪問時自曝去年參加東京奧運期間，正陷入心理健康的問題，患上了抑鬱症，今年重新出發將戰世錦賽及英聯邦運動會，力爭新突破。

上月踏入30歲的拿告魯斯最近接受訪問時透露去年初患上了抑鬱症：「我當時真的超級沮喪，具體的事情我永遠不會向人說，這對我是極大衝擊，比起父母患上癌症更大打擊，我一直以為自己是個堅強的人，但去年我卻需要找人來幫助。」這位南非飛魚於2012年倫敦奧運會上，擊敗美國星級泳將菲比斯奪得男子200米蝶泳金牌，更打破了非洲紀錄，並且在100米蝶泳及2016年里約奧運惖100蝶及200蝶均獲銀牌；然而去年東京奧運會，只能在200蝶獲得第5，100蝶更是首輪止步。

「我只是在奧運(東京)之後才開始與某人交談，這是我一生最大的錯誤，奧運後我也有一段時間深陷黑暗當中，有時候我會獨自在房間裡哭泣，我不知道自己為什麼會這樣，這真是與奧運無關，與游泳無關，這是關於自己及未來，感覺就如跌落一個深坑。」

拿告魯斯以「重新出發」形容目前階段，進行了深度治療後已逐漸痊愈，並期望可以在7月的英聯邦運動會譜寫歷史，雖然已經年屆卅，但這位南非飛魚亦放眼2024年巴黎奧運：「我知道自己這兩年應該可以贏得獎牌，可以作出承諾，我不會再為自己的將來而憂心。」拿告魯斯將出戰下月7日至7月3日於匈牙利舉行的世錦賽，以及7月28日至8月8日伯明翰上演的英聯邦運動會。