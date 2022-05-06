沙拿奪英格蘭足球先生　豪言爭做4冠王

利物浦球星穆罕默德沙拿憑住喺今季嘅出色表現，周四（5日）榮膺2021/22年度FWA英格蘭足球先生，佢受訪時更豪言，「紅軍」今季將力爭贏埋聯賽、歐聯同英足盃冠軍，誓言要做「4冠王」！

沙拿今季為「紅軍」上陣45場攻入30球、交出14次助攻，除咗幫球隊贏咗英聯盃冠軍之外，目前仲有機會角逐埋聯賽、歐聯同英足盃冠軍。經過英格蘭足球記者協會嘅評審後，佢周四（5日）順利當選成為今屆FWA英格蘭足球先生，並從利物浦名宿魯殊手上接過獎座，繼2017/18年度後再次奪得呢項殊榮。

分享獲獎感受時，沙拿表明希望繼續努力，幫球隊爭做「4冠王」：「雖然唔係所有決定權都喺自己手中，但嚟緊仲有4場聯賽，我哋一定要完成埋佢，然後睇吓結果係點。」佢強調，自上場反勝維拉利爾後，球隊嘅爭勝心非常強烈，而且要繼續保持呢份決心，踢埋餘下落嚟嘅比賽。此外，利物浦繼於28日深夜同皇馬爭歐聯冠軍，沙拿亦形容呢場波係一項「復仇的任務」：「十分期待呢場波，好肯定將會係一場硬仗，2018年決賽我哋輸畀佢哋係失望嘅一日，所以今次絕對係復仇嘅時機。」

至於效力車路士女子隊嘅Sam Kerr則獲選為今屆英格蘭足球小組，佢今季為「車仔」射入18球，帶領球隊目前高踞榜首，極有機會贏得女子英超冠軍。