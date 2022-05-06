《創富Form》睇波贏錢！達斯泰特衝冠大無畏

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《創富Form》好波繼續嚟，同大家一齊睇波贏錢！今晚德乙焦點戰，杜塞爾多夫主場挑戰達斯泰特。達斯泰特為鞏固前2直接升班席位，唔可以鬆懈，可幸球隊火力夠猛，面對主場出擊踢法開放嘅杜塞爾多夫，兩軍隨時上演入球騷，中位數2.5球入球大好路。（on.cc東網周六凌晨零時30分直播）

「走地專家」J臣同樂比猛料派送，想知佢哋會畀乜貼士？記住留意今晚深夜嘅《創富Form》！達斯泰特賽前同「1哥」史浩克04只差兩分，仲有機會爭奪德乙冠軍，但同時亦要提防雲達不來梅同漢堡等追兵，避免失去前2嘅直接升班資格。

杜塞爾多夫踢法開放

達斯泰特今季攻入67球，係德乙其中一支火力最猛嘅球隊，兩大攻擊手菲臘堤亞斯及盧卡比菲化，入球數分別已達雙位數。前者上場繼續有波入，幫助球隊以6比0大挫奧厄，可見呢隊波數胡能力非常驚人。

杜塞爾多夫來到季尾，已處於無欲無求嘅狀態，可以大踢風流波，呢支德乙中游分子近6次主場出擊，有5次開3球或以上，踢法開放，今場為娛樂主場球迷，隨時再同對手上演對攻戰，大盤值得再追。

直播期間除咗分析呢場賽事外，同時間亦會提供其他大戰走地貼士，大家想贏錢就要睇住直播啦！(on.cc東網周六凌晨零時30分直播)

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