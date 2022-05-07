曼聯新帥決定挽留C朗　球王面臨重大犧牲

英國《每日電訊報》爆料，指曼聯候任領隊坦哈格主動向球王C朗示好，希望呢位37歲葡萄牙國腳下季繼續留隊，擔任核心角色。不過，C朗內心卻有掙扎，因為曼聯打入英超前4位機會渺茫，難以取得下屆歐聯入場券，若然C朗選擇留隊，意味佢近20年球員生涯將首次缺席歐聯大賽。

曼聯將於下季由坦哈格執教，隊內陣容面臨大清洗，桑馬達、尼曼查馬迪、連格、卡雲尼、保羅普巴將會離隊，甚至連C朗都可能「脫魔」。

曼聯早前擊敗賓福特，英國傳媒報道指C朗賽後向電視鏡頭講：「我仲未結束」，當時所有人都解讀為留隊宣言，但C朗其後澄清：「我冇講過」，再惹離隊猜測。

因此，坦哈格決定主動出手挽留C朗，消息人士話：「曼聯新帥認為，放走C朗係愚蠢行為，佢仲有1年合約，佢今季每次入波都拯救緊球隊。」

雖然坦哈格想C朗留隊，但呢位球星有猶豫，最大原因係一旦留隊，下季好可能要陪紅魔鬼踢歐霸盃，甚至歐協聯，未能出戰歐聯，對於呢位歐聯史上入波最多嘅球員而言，絕對係重大打擊，依家就睇佢願唔願意為咗曼聯，放下身段。