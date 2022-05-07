【官宣】車路士賣盤成功　逃出生天

英超勁旅車路士發表聲明，指已經同以美國富商Todd Boehly為首嘅財團達成協議，以25億鎊賣盤易手，呢筆款項將會存入英國政府監管嘅銀行戶口，作為慈善用途，意味被英國政府制裁嘅班主阿布拉莫域一毫子都收唔到。另外，新財團入主之後，將會投放17.5億鎊畀車路士發展。

早前有消息指阿布拉莫域喺交出中作出「刁難」，包括要買家償還15億鎊私人貸款，但佢隨即否認，依家達成賣盤協議，令有關傳聞不攻自破。

事實上，呢位俄羅斯富商早已經講明，會將出售球會嘅收入幫助被俄羅斯入侵嘅烏克蘭人民，明顯不為私利。

至於美國富商Todd Boehly係美國職業棒球隊洛杉磯道奇股東，對於經營球會有一定心得，以佢為首嘅財團早已經被視為「最合適買家」，新老闆入主之後，將會向車仔投入17.5億鎊發展資金，包括修繕史福丹橋球場，資助女子足球、青訓及球會基金等用途。

阿布拉莫域因為俄羅斯入侵烏克蘭，被英國政府制裁後，車路士靠特許經營牌照營運，英國政府宣布唔會延長牌照，阿布必須喺5月31號前出售車路士，否則球隊將會被逐出英超，依家總算逃出生天。

阿布拉莫域2003年收購車路士，將球隊打造成超級豪門，球隊近19年來奪得5次聯賽冠軍，其餘冠軍包括5次英格蘭足總盃、3次英格蘭聯賽盃、2次歐聯冠軍、2次歐霸冠軍及1次世界冠軍球會盃，隨住車仔賣盤，阿布時代正式落幕。