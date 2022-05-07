「拿度2.0」擊敗拿度！艾卡華斯再創紀錄

新一代接捧！西班牙新星艾卡華斯成為首位在紅土場上擊敗「泥地王」拿度的年輕球手，這位19歲小將周五在馬德里公開賽力挫偶像更成為賽事最年輕的4強球手，粉碎了拿度的爭冠好夢！

這場兩代西班牙球星對決，年齡相差足足16年，被譽為是拿度接班人的艾卡華斯，盡顯了無限潛力，激戰了接近2個半小時以6比2、1比6、6比3勇挫「21貫」的天王，這也是35歲的拿度首次在紅土上負於20歲以下的小將，也是6年來首次不敵西班牙同胞。

艾卡華斯用實力戰勝自己偶像，他興奮地不停摸着自己頭部：「這對我真是很大意義，今天將我每日不斷的努力對戰拿度，擊敗了史上最偉大的泥地球員，真是意義重大；雖然我失去了第二盤，但我在洗手間跟自己說一定可以逆轉。」

下一仗這位西班牙天才球星再有挑戰，將面對世界「一哥」祖高域，他說笑指:「我要給訊息問問納班迪安，如何對付，我很期待明天的對戰。」阿根廷的納班迪安於2007年曾經在馬德里一口氣贏過拿度、祖高域及費達拿。

至於祖高域則在另一場8強戰以6比3、6比4淘汰了波蘭好手哈卡茲，第7次躋身馬德里準決賽，對於首次面對艾卡華斯也相當期待，「我很愛看他比賽，他是我們這項運動的奇才；有類似他這些年輕球手湧現，對網球世界帶來新朝氣。他是一個好人又謙遜，是個完美的組合。」