中超　新季擬6月展開　港隊代表勢無緣歸隊

據中國媒體消息指，新一季中超擬延至最快6月中旬展開，同時礙於出入境防疫限制和與國際賽周重疊，幾位將出戰今季中超的港隊代表陳俊樂、梁諾恆和勞烈斯，勢無緣於6月回歸香港隊出戰「亞洲盃」外圍賽。

由於中國部份地區疫情仍然嚴峻，原訂上月尾展開的中超一直押後舉行。近日據消息指，新一季中超暫定6月11日開始，以賽會制形式分別於大連、梅州和山東省日照市，3個賽區內進行。

礙於往返內地須進行21日隔離檢疫，為免影響所屬球隊陣容和隊內競爭，效力中超球隊的香港隊代表，勢難以隨隊赴印度出戰3場「亞洲盃」外圍賽。目前港隊共有3名成員效力中超球隊，分別為廣州城的陳俊樂、浙江隊的梁諾恆和梅州客家的勞烈斯，此外前鋒辛祖、中堅羅素、李毅凱現時亦效力中甲隊伍，預料同告難以在今次國際賽期回港效命。

雖然港隊主帥莊恩安達臣早前受訪時表示，會繼續游說中國球會讓港隊球員歸隊，並多翻強調球隊必須在國際賽周「放人」的規例，但實際執行情況可能與安達臣所想有落差。事實上，假如港隊堅持徵召相關球員，而所屬球會「不放人」，香港足總是有權向國際足協申訴，並向所屬球員頒布5天當地賽事禁賽令，但按照慣例，足總不會亦無必要走到這一步。

不過值得深思的是，假如中港兩地因防疫而制定的規例短期內不會取消，效力中國聯賽的香港球員，對港隊而言還有沒有實際意義？而未來若果再有香港球員「北上」，對港隊又是否絕對有利？這一點值得香港球圈探討。