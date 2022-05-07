傅家俊為下季復出準備　羅拔臣當選全年最佳

隨着奧蘇里雲在世錦賽成為「7冠王」，21-22年度的世界職業桌球賽季結束，有「墨爾本機器」之稱澳洲名將羅拔臣，憑着今季表現強勢、勇奪4個錦標，首奪WST年度最佳球手；而在世錦賽外圍賽復出的香港天王傅家俊，決定新一季捲土重來，今夏重返職業賽場。

由於疫情影响，香港桌壇「一哥」傅家俊（Marco）早前在世錦賽外圍賽復出，出戰兩年來首場職業賽事，經過這個「熱身」後，Marco為來季重返職業球壇已作準備，將會出戰新一季的職業賽事：「或者夏天會有一兩個邀請賽，但未肯定賽程，7月中左右我應該會到英國展開新賽季，暫时未知會參加幾多個比賽，但基本上我可入圍的7至8成比賽都會參加，現在已開始重投訓練，希望將狀態提升。」

對於新球季的展望，Marco沒有訂下目標，只望可以發揮訓練水準，「坦白說，世界排名真是沒有特別的目標，因為兩年沒有打比賽，排名當然下降，而新一季我希望可以盡量Enjoy(享受)比賽，將平時練習的水平發揮。」除了再戰「職場」，Marco今夏也有機會與一班頂級名將在香港獻技。

至於世界桌球巡迴賽(WST)周五為今季派發「成績表」，「啫喱」羅拔臣首次榮膺年度最佳球手榮譽，他今季贏得英格蘭公開賽、大師賽、球員錦標賽及巡迴錦標賽，雖然在世錦賽次圈憾負出局，但卻轟出147，雖敗猶榮，這個場面也獲選為年度最動人一刻，一人獲選兩個年度榮譽可謂實至名歸。

剛追平了「桌球皇帝」亨特利紀錄、7奪世界冠軍的奧蘇里雲則獲選桌球傳媒最佳球員獎及年度最佳表現獎，而中國的趙心童則被票選為球迷最愛，他贏得全英冠軍及奪得德國大師賽，世界排名跳升第6；此外，中國的吳宜澤則當選年度最佳新秀。

歷屆年度最佳的得主如下:

2011 希堅斯

2012 奧蘇里雲

2013 沙比

2014 奧蘇里雲

2015 冰咸

2016 希堅斯

2017 沙比

2018 奧蘇里雲

2019 卓林普

2020 卓林普

2021 卓林普

2022 羅拔臣