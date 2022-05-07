孝順非節日限定　蘇樺偉訂枱慶祝母親節

六奪殘奧冠軍的「神奇小子」蘇樺偉與「蘇媽」蘇韓小貞一向感情深厚，適逢明日（8日）母親節，「偉仔」表示已訂枱慶祝：「媽咪非常偉大，照顧我，教會我很多東西，不只母親節，我日日都孝順她。」

蘇樺偉與蘇韓小貞母子檔出動，拍攝手錶宣傳照。「蘇媽」透露往年母親節，多數留在家中，吃海鮮、薄餅慶祝，今年比較忙，改在酒樓訂枱。至於最印象深刻的禮物，則是「偉仔」和弟弟小時候所送、寫有「媽媽我愛你」的手作，一直掛在床頭。

「偉仔」自小患有痙攣和弱聽，卻六奪殘奧金牌，至今依然保持24秒65的男子200米（T36級）世界紀錄，背後少不了家人支持：「媽咪很支持我的運動發展，叫我鍾意跑，就繼續跑下去。只是後來腰傷，不想媽咪擔心才退下來。」「偉仔」2016年退役後，經常陪「蘇媽」旅行、行山，皆因他相信一年365日，不只母親節，每日都應孝順母親。

40歲的「偉仔」目前在香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會工作，希望透過自身經歷，鼓勵香港人「勇敢追夢，永不放棄」。今年杭州亞運和亞殘運因疫情延期，他不忘勉勵運動員：「疫情下很少比賽，比賽回來又要隔離⋯⋯希望運動員繼續努力，為香港爭光，我們會一直支持你們！」