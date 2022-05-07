香港隊　拍跳東方龍獅　演練高位壓迫有斬獲

備戰「亞洲盃」外圍賽的香港足球代表隊，周六（7日）與港超球隊東方龍獅假將軍澳足球訓練中心（FTC），進行閉門熱身賽。主教練莊恩安達臣賽後交代過去幾日的港隊的訓練內容，並透露球隊在今場友賽中，運用高位壓迫防守等戰術，期待球員狀態能有進一步提升。

港隊集訓來到第6日，是日足總安排港隊與東方龍獅「拍跳」，賽事以閉門形式進行未有對外開放，兩隊亦沒有公布最終比數，但由雙方公布的比賽相片可見，一眾港隊成員包括顏樂楓、余煒廉及簡嘉亨都有份出戰，茹子楠、胡晉銘、孫銘謙及馮慶燁等東方球員則「倒戈」出戰，此外早前抵港後的費蘭度已完成隔離歸隊；至於東方則派出新兵高素巴耶夫鎮守後防。

港隊主帥安達臣賽後對球隊表現作評價：「上半場球隊踢得不錯，持續進行高位壓迫防守，創造了3至4個入球機會，並取得1個入球。下半場我們作了幾個變動，亦有些球員開始疲倦，所以我覺得球隊下半場的表現未如上半場那麼理想。」

安達臣透露球隊過去幾日進行了戰術訓練，包括對球員嘅高位防守、逼搶、快速攻守轉換和組織攻勢等方面作指教，並表示今場友賽旨在觀察球員如何在比賽中應用相關戰術。安達臣表示透過今場賽事，留意到對球隊滿意和不滿意的細節，有待改善。安達臣亦提到另外5位傑志球員，將於周二（10日）投入訓練。港隊將於周三（11日）再戰東方龍獅。