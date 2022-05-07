利物浦主場出擊 上盤打鐵趁熱

今晚英超尾場大戰，利物浦主場硬撼熱刺。「紅軍」目前落後榜首曼城1分，預計要贏晒最後4仗先有望封王，主場出擊必冇保留；熱刺亦急需3分向第4位嘅阿仙奴施壓，不過佢哋穩定性始終唔及「紅軍」，加上利物浦主場惡氣十足，讓1/1.5球照捧上盤。（Now 621及611周日凌晨2時45分直播）

利物浦同曼城近年鬥到着晒火，互相迫使對方踢出最高水平，兩大勁旅已化身「贏波機器」，利物浦近14場聯賽豪取13勝，唯一贏唔到就係打和曼城，等閒球隊遇着佢哋真係冇運行。「紅軍」喺晏菲路霸氣更盛，聯賽主場已經12連勝，當中10場錄得零失球，10場贏對手2球或以上。

利物浦周中喺歐聯有驚無險殺入決賽，球員士氣高昂，依家可以集中火力喺聯賽爭霸，穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及路爾斯戴亞斯等前鋒輪流發威，鋒力足以摧毀任何防線。加上佢哋近8次對熱刺，錄得7勝1和佳績，明顯「格食格」，心理上佔盡優勢。

熱刺演出飄忽

熱刺現時落後阿仙奴2分排第5位，要爭入前4不容有失，可惜佢哋近期演出飄忽，上輪擊敗留力嘅李斯特城前，先後喺白禮頓同賓福特身上失分，哈利卡尼同孫興民面對緊密防線威力大減，造訪晏菲路難有作為，利物浦讓1/1.5球，上盤信得過。