連格20年血汗換來冷對待　蘭歷克：冇問題喎

曼聯上場3比0贏賓福特，係今季最後一場主場賽事，季後極大機會離隊嘅連格全場僅列後備，無緣同球迷道別。佢哥哥賽後炮轟「紅魔」做法無情，認為曼聯青訓出身嘅連格值得擁有一個更好嘅離別方式，不過看守領隊蘭歷克反駁，認為自己嘅做法無不妥。

29歲嘅連格，8歲就喺曼聯青年軍學法，名副其實係「紅魔」人，不過佢近季表現欠理想，已淪為球隊邊緣人，季尾完約嘅佢即將自由身離隊。不過，喺周二（3日）贏賓福特3比0嘅今季最後一場主場賽事，看守領隊蘭歷克以尼曼查馬迪、桑馬達踢正選，去到後段寧願換入卡雲尼同菲爾鍾斯，都唔換連格入場喺奧脫福同球迷道別，賽後即惹嚟連格哥哥批評：「20年付出心血同汗水，4項本土錦標、3個決賽入球，都換唔嚟一個道別儀式。」

周五（6日）蘭歷克被問到連格嘅事情時，佢直言自己做法並無不妥：「首先，喺過去幾周，我用佢嘅次數多過佢之前；其次喺對車路士嘅比賽前，佢因為家庭原因請假，我都批准咗。」

德國教頭續稱，作為教練無法滿足所有人：「比賽得3個換人名額，我一定要喺卡雲尼、連格同更年輕嘅加拿祖之間做決定，我希望可以同時換3人，但因為規定，最終決定換卡雲尼。」佢最後仲話，自己冇時間花喺社交媒體上：「呢啲日子總會有人喺社交媒體分享一啲感受，但對我最重要嘅係唔好太過注重呢啲事。」