新核心推薦簽同鄉　紐卡素下季「森巴化」

紐卡素趁冬季轉會市場增兵提升實力，唔止護級成功，仲愈戰愈勇，上仗英超對勁旅利物浦，僅負0比1。「喜鵲」級數大升呢，新中場核心般奴古馬雷斯發揮重要作用，佢近日向會方獻計，建議今夏收購前里昂隊友兼巴西同胞盧卡斯柏基達，揚言如果兩兄弟拍住上，紐卡素下季有能力挑戰英超前4位置。

般奴古馬雷斯今年1月尾由里昂加盟紐卡素，轉會費高4,000萬鎊，佢大踢身價波，為「喜鵲」上陣14次，射入4球及1次助攻，球隊護級成功，佢功不可沒，已成為球迷眼中嘅英雄人物。

呢位24歲巴西國腳接受傳媒訪問時，揚言未來目標係協助紐卡素取得歐聯入場券，並建議會方今夏簽入昔日里昂好拍檔盧卡斯柏基達：「我同柏基達非常老友，除咗比賽同操練之外，私下亦經常見面，我哋兩人嘅老婆都係好朋友，我非常希望柏基達加盟紐卡素，一齊實現夢想。」

同樣24歲嘅盧卡斯柏基達司職進攻中場，踢法比般奴古馬雷斯更加具侵略性，今季法甲有8球進帳，並已為巴西國家隊上陣31次入7球，有份協助巴西奪得2019年美洲國家盃冠軍。因此，盧卡斯柏基達身價更加高，估計達5,800萬鎊，並要求18萬鎊周薪。

紐卡素有沙特阿拉伯財團撐腰，錢並唔係問題，「喜鵲」下季或會簽入盧卡斯柏基達，打造「森巴雙核」。