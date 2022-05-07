F1咸美頓戴8隻戒指　維度爾騷底褲抗議

正當F1邁阿密站如箭在弦之際，賽會新總監韋迪治倡議的衣飾政策，包括禁止車手佩戴首飾比賽，甚至要檢查車手內褲等條文，旋即惹來反響。平治「黑帝」咸美頓及4屆世界冠軍維度爾作出抗議，前者在記招上一口氣戴上8枚戒指及3隻手錶，宣示立場！

作為F1潮流教父，咸美頓無論在車場出入的衣著及佩飾都十分講究，閃爍的珠寶更是他的日常配搭，可是新的衣飾規條以安全為由，認為車手不應戴手飾落場比賽，咸美頓坦言如條例真的通過，他便會「杯葛」賽事：「我在車壇16年了，佩戴手飾也有16年，當我駕車時我只會戴上耳環及鼻環，因為我不可以除下它們。」其後賽會向「黑帝」發出兩年豁免，針對某些「不能除下」的配飾，准許他如常穿上。

至於雅士頓馬田星級車手維度爾亦加入抗議中，不滿賽會「連私人事都要管」，索性將內褲當面褲著，以「現代Superman造型」揶揄當局的「無理監管」：「我們已夠年紀去下一些決定，懂得權衡甚麼是在車內或車外應該做的，這是人生自由。」

新政策掀起正反雙方爭議，前F1車手拉夫舒麥加則認為咸美頓及維度爾的反應十分幼稚，「他們應該以安全為最大考慮，特別是哥斯贊那次意外後，作為車手好清楚，並且向F3及F4的年輕車手做個榜樣。」