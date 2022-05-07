國際邁亞密勢頹　碧咸高薪搵「J神」救亡

由碧咸出任班主嘅國際邁亞密，自2020年加入美職以嚟表現一直低迷，為咗扭轉頹勢，碧咸就計劃喺7月轉會窗，搵占士洛迪古斯救駕，希望呢位星味十足嘅哥倫比亞國腳，提升球隊成績。

近日「J神」去到美國邁亞密當地渡假，仲去埋睇NBA球隊熱火嘅比賽，與該隊球星占美畢拿合照，似乎幾享受喺當地嘅時光。據英國媒體報導，碧咸同國際邁亞密嘅球會代表，亦有同「J神」就轉投美職事宜密密斟，期望喺7月美職轉會窗開啟嘅時候，邀請呢位哥倫比亞球星加盟。

現年30歲嘅「J神」，過去曾效力皇家馬德里同拜仁慕尼黑等歐洲勁旅，近年佢轉戰卡塔爾聯賽，效力當地球隊艾雷恩，但依然係哥倫比亞國家隊嘅主力。雖然已遠離歐洲頂級聯賽，但「J神」身價依然高企，為咗羅致呢位球星，國際邁亞密需要支付其逾800萬美金嘅年薪，如果佢最終成功加盟，將成為球會歷上最高薪嘅球隊。

國際邁亞密2020年首登美職舞台，但戰績持續慘淡。今季球隊暫時排名東岸12位，表現麻麻，其中頭號球星希古恩嘅低迷狀態被人詬病，已經被主帥菲臘尼維利棄用，國際邁亞密亦希望「J神」可以擔起進攻重責。