車仔新老細入場睇波　球隊失分勁樣衰

周六(7日)晚英超車路士主場迎戰狼隊，車仔新老細Todd Boehly入場睇波，經歷球隊上半場兩度入波被判詐胡，雖然憑盧卡古下半場2分鐘內梅開二度，但最終車路士守唔到尾，畀狼隊連追2球，雙方以2比2打成平手，車仔新老細第一場波就經歷晒球隊高低起跌。

由於嚟緊有周中快車同英足盃決賽，車路士今場進行輪換，前線由盧卡古及迪姆華拿攻堅，基斯甸普列錫做支援，雖然球隊佔咗主導，但上半場攻門始終攞唔到甜頭。

車仔曾經兩度將皮球送入網窩，但都被判無效，包括迪姆華拿34分鐘入波，但被指入波前推跌狼隊守衞，及38分鐘羅夫度斯卓克喺角球攻勢，混亂中射入，亦被判越位在先，羅夫度斯卓克嘅入波更令新班主喺貴賓席企喺身拍手兼吹晒口哨慶祝，但最終只能空歡喜一場，上半場雙方踢成0比0。

下半場出嚟無耐，盧卡古56分鐘博到12碼，自己親自操刀射入，2分鐘後呢名比利時前鋒，把握狼隊後防交失波，於禁區外彎過靚波，幫球隊領先到2比0。不過狼隊先由法蘭斯高查卡奧追番1粒，去到補時6分鐘，狼隊高亞迪門前撞入，追成2比2完場。