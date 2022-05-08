利物浦逼和熱刺失分　高普認爭標大勢已去

利物浦喺英超冠軍爭逐遇滑鐵盧！日前殺入歐聯決賽嘅利物浦，周日(8日)凌晨主場只能夠1比1逼和熱刺，雖然暫以得失球差壓倒踢少場嘅曼城升上榜首，不過痛失2分後，領隊高普表示睇唔到曼城餘下比賽有失分機會，承認英超爭冠大勢已去。

利物浦賽前落後曼城1分，只要「藍月亮」稍有失手，利物浦全勝即可封王，不過率先甩轆嘅竟然係利物浦，佢哋主場對熱刺控制戰局，華基爾雲迪積克上半場曾角球頂中楣，半場互交白卷。全心打反擊嘅熱刺56分鐘先開紀錄，孫興民接應賴恩施斯隆傳中無人看管下射入。

「紅軍」之後換入迪亞高祖達加強鋒力，去到74分鐘終於有收穫，路爾斯戴亞斯中路勁射，省中賓坦古亞改變方向入網，利物浦追平後球員體能下降，熱刺尾段幾乎再有入波，賀積查治門前無人看管下唔攻門，反而頭槌二傳交失，最終兩隊踢成1比1完場。

和波嘅結果可以話兩敗俱傷，利物浦失2分令曼城優勢擴大，熱刺亦以1分落後第4位兼踢少場嘅阿仙奴。高普賽後表示：「我都想坐喺度講『曼城都會失分』，但問題係我睇唔到呢件事會發生。首先我哋唔好將今場失分當成喪禮，而且要繼續前進，試想萬一曼城真係輸波，但我哋因為唔再相信(爭冠)而把握唔到，結局會有幾癲？4冠王從來唔易，亦係英超史上冇人做到嘅原因。」