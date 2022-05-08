曼聯吞4蛋史上最渣　蘭歷克公開道歉

周日(8日)凌晨英超賽事，頹勢曼聯再跌落新低點，佢哋作客白禮頓慘吞4蛋，正式宣告無緣下季歐聯，同時寫下球會史上英超最差成績球季，即將交出帥印嘅領隊蘭歷克賽後亦向球迷公開道歉。

曼聯今場繼續由C朗拿度掛帥，但球員士無鬥志，面對無慾無求嘅白禮頓亦未見上風，摩西斯卡些度15分鐘遠射為主隊先開紀錄，下半場曼聯喺49至60分鐘，短時間內崩潰連失3球，古古列拿、柏斯高哥斯同李安度杜沙特分別建功，協助白禮頓大勝4比0。

曼聯輸波後今季只剩1場聯賽，已經肯定唔能夠進入前5名，佢哋依家只有58分，就算煞科戰贏波都係得61分，鐵定寫下曼聯喺英超歷來最低分球季，舊紀錄係莫耶斯13/14球季嘅64分，「紅魔鬼」下季歐霸盃資格同樣出現危機。

煞科戰會最後一次領軍嘅蘭歷克，賽後就今場慘敗道歉：「向球迷道歉係重要事情，佢哋遠道由曼徹斯特走嚟支持球隊，但我哋就係唔夠好。今場表現唔止差，而係極度差，半場最好嘅消息係我哋只輸1球，呢場係恥辱性敗仗，亦係我執教生涯第2大敗仗。」