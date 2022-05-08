災難性球季　曼聯創下10大恥辱紀錄

曼聯喺周日(8日)凌晨英超作客0比4慘敗於白禮頓腳下，創下10大最恥辱紀錄，成為英超史上最廢紅魔鬼。

首先，曼聯今季聯賽已失56球，打破球隊喺英超成立以來單季最多失波紀錄，佢哋今季仲有1場聯賽，意味呢個羞家數據有可能再擴大。

第二，傳奇主帥費格遜退休前，曼聯踢810場英超只有12場失波達4球或以上，但費Sir退休之後，紅魔鬼已有12場聯賽失波達4球或以上。

第三，曼聯今季有6場聯賽失波達4球或以上，自1960/61年球季以來首次出現呢個數字。

第四，曼聯今季踢37場聯賽僅58分，就算最後1場贏波，都只有61分，創下球隊喺英超史上最低分一季。

第五，紅魔鬼已落後第4位阿仙奴5分，肯定無緣下屆歐聯。

第六，曼聯英超作客5連敗，成為球隊自1981年以來最長聯賽作客連敗紀錄。

第七，曼聯之前連續7次擊敗白禮頓，今場終於斷纜。

第八，就造白禮頓創下近356場頂級聯賽最大勝仗紀錄。

第九，曼聯今季英超已輸11場，成為自2013/14球季之後，最多聯賽敗仗嘅一季。

第十，如果C朗下季仍然留效力曼聯，佢將會近20年首次未能出戰歐聯。

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