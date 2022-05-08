19歲艾卡華斯連贏兩大天王入決賽創歷史

19歲西班牙「小狂牛」艾卡華斯在馬德里網球大師賽延續超強氣勢，8強淘汰「泥地王」拿度後，周六（7日）於4強以盤數2比1反勝世界一哥祖高域，成為史上首位在同一泥地賽事擊敗拿度和祖高域的球手，今晚深夜將與德國的沙華列夫爭奪冠軍。

被視為拿度「接班人」的艾卡華斯，今年進步神速，4月尾在巴塞隆拿站封王後，他在馬德里大師賽的表現更勝一籌，8強力挫泥地賽高手拿度後，4強面對賽事3屆冠軍祖高域同樣神勇。這位19歲小將與祖高域鬥足3盤，落後6比7（5比7）下，連贏7比5、7比6（7比5）反勝世界一哥，成為賽事史上最年輕的決賽選手，同時是泥地賽同時擊敗拿度和祖高域的第一人！

賽後祖高域大讚艾卡華斯有大將之風：「恭喜他，他的抗壓能力很好，以他的年紀可以如此成熟和勇敢，確實令人眼前一亮，他值得贏得今場勝利。」祖高域連續2站至少4強至步，他滿意自己近期表現，「今站我打出今年為止最佳的水平，今場輸球有點失望，但這個星期我獲益良多。」34歲的祖高域完成今站後馬不停蹄轉戰意大利公開賽，他將於5月10日男單32強登場。