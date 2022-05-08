阿仙奴力保前4　上盤咪走寶

周日(8日)晚英超頭輪賽事之一，阿仙奴主場硬撼列斯聯。「兵工廠」連贏3仗止跌回升，主帥阿迪達亦獲續約，士氣大振，為爭前4一定搏到盡，撞正傷兵滿營嘅列斯聯，阿仙奴挾近3次交鋒獲全勝之勢，今場讓到一球、球半都冇有怕，照捧上盤。(Now 621周日晚9時直播)

阿仙奴近期改用中前場球員艾利尼及尼基迪亞收到奇效，近3仗接連擊敗前列分子車路士、曼聯及韋斯咸，重登聯賽第4位。未計今輪賽事，佢哋領先第5位嘅熱刺2分，意味住阿仙奴若果喺餘下4輪贏晒，就可以保住前4收咧，下屆重返歐聯舞台。

其中尼基迪亞呢3仗入兩粒，翼鋒布卡約沙卡亦入兩球及交出1次助攻，而上仗贏韋斯咸2比1，更係憑中堅洛賀丁及加比爾馬加希斯頭槌建功，可見死球戰術威脅甚大。

球會高層亦好識做，日前宣布同主帥阿迪達續約至2025年，喺呢個爭前4重要關頭為球隊上下提升士氣。

天殘地缺確濕滯

列斯聯仍要搶分護級，經過5仗不敗後，上仗聯賽慘吞曼城4蛋，打窒道氣之餘，仲有「萬能老倌」達拉斯傷出，賠了夫人又折兵。佢同泰拿羅拔斯、科梳已經提早收咧，連同射手班福特仲養緊傷，列斯聯陣容極為不整。

翻查紀錄，兩軍近3次正面交鋒，阿仙奴贏晒兼狂轟10球，全部都至少贏兩粒，明顯格食格，有晒往績支持，今場上盤要得過。

直播表

周日1:00pm 日乙 新潟天鵝 Vs 東京綠茵

有線661、601台

周日2:00pm 日職 FC東京 Vs 鳥棲砂岩

有線662、602台

周日3:00pm 日職 柏雷素爾 Vs 浦和紅鑽

有線661、601台

周日3:30pm 南職 FC首爾 Vs FC水原

無綫85台

周日4:20pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 西部聯

無綫myTV SUPER

周日6:30pm 意甲 史柏斯亞 Vs 阿特蘭大

Now 638

周日7:00pm 法甲 梅斯 Vs 里昂

Now 639

周日8:00pm 西甲 基達菲 Vs 華歷簡奴

Now 632

周日9:00pm 英超 阿仙奴 Vs 列斯聯

Now 621

周日9:00pm 英超 諾域治 Vs 韋斯咸

Now 622

周日9:00pm 英超 李斯特城 Vs 愛華頓

Now 623

周日9:00pm 意甲 威尼斯 Vs 博洛尼亞

Now 638

周日9:00pm 法甲 昂熱 Vs 波爾多

Now 639

周日10:15pm 西甲 維拉利爾 Vs 西維爾

Now 632

周日11:05pm 法甲 羅連安特 Vs 馬賽

Now 639

周日11:30pm 英超 曼城 Vs 紐卡素

Now 621、611

周日11:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 史特加

香港國際財經台、有線661、601台

周一凌晨零時 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 卡利亞里

Now 638

周一0:30am 西甲 愛斯賓奴 Vs 奧沙辛拿

Now 632

周一1:30am 英甲 米爾頓凱恩斯 Vs 韋甘比

有線662、602台

周一2:45am 意甲 維羅納 Vs AC米蘭

Now 638

周一2:45am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 特魯瓦

Now 639

周一3:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周一7:00am 美職 FC奧斯汀 Vs 洛杉磯銀河

Now 639