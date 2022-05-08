39歲丹尼爾100次助攻　巴塞鎖定歐聯資格

周日(8日)凌晨西甲，巴塞隆拿踢到補時4分鐘，兩閘合作，丹尼爾傳畀佐迪艾巴射入，作客以2比1擊敗貝迪斯，提早取得下屆歐聯入場券。39歲嘅丹尼爾喺西甲已累積100次助攻，成為呢項賽事近30年以來貢獻最多助攻嘅後衞。

貝迪斯亦要力爭前4位參加下屆歐聯，雙方今仗交鋒，踢法非常積極，巴塞隆拿中堅朗奴阿拿奧祖有1次頭槌攻門中楣彈出，貝迪斯亦有古度洛迪古斯射門中柱唔入。

踢到76分鐘終於出現入波，佐迪艾巴左路傳中，由後備上陣僅1分鐘嘅安素法迪射入，呢位19歲新星2020年11月對貝迪斯一役受重傷，今場再遇對手，立即取得入球別具意義。

不過，貝迪斯好快靠馬斯巴查頂入罰球扳平1比1，呢位中堅倒戈鬥母會巴塞，並冇留情。

眼見雙方即將握手言和，踢到補時4分鐘，丹尼爾精準傳送入禁區，佐迪艾巴第一時間凌空抽射入網，巴塞就憑呢個入球全取3分，領先第5位貝迪斯11分，提早3輪聯賽穩奪前4位，可以出戰下屆歐聯。

巴塞左右二閘成為贏波大功臣，佐迪艾巴1射1傳，丹尼爾亦有1次助攻，呢位巴西老將今季聯賽已有3次助攻，西甲生涯累積100次助攻，成為西甲史上第3多助攻嘅球員，僅次於美斯(189次)同費高(107次)，丹尼爾仍然有心有力，如果下季留隊，應該可以超越費高嘅西甲助攻數字。