曼城全力衝冠　半場碌爆卡

今輪英超壓軸戰，曼城主場迎戰紐卡素，「藍月亮」於歐聯4強不敵皇馬出局，今季得番英超一條戰線，嚟緊4場聯賽，場場都當決賽咁踢，否則「四大皆空」都幾樣衰。紐卡素有大水喉射住，下季班底係點仍是未知之數，現時球員都要為留隊搏命，撞正曼城近5仗聯賽主場，4次半場總入球開出2球或以上，1.5球半場大玩得過。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

曼城上場歐聯4強次回合，領先1球下遭皇馬反勝2比1，兩回合計5比5打和，仲要喺加時5分鐘畀賓施馬入波，最終輸波出局。依家球隊得番一個目標，就係全力爭奪英超錦標，若有閃失睇怕都好難向老闆及球迷交代。

喜鵲球員搏命證身價

上仗作客4球大炒列斯聯，曼城喺聯賽錄得3連勝，賽前繼續領先爭標勁敵利物浦1分。其實「藍月亮」近期攻力強勁，近3仗聯賽狂轟12球，巴西箭頭加比爾捷西斯狀態大勇，貢獻6個入球以及1次助攻。

值得留意係「藍月亮」近期喺聯賽一開波就瘋狂搶攻，尤其喺主場特別搶韁，造就近5仗有4次半場總入球開出2球或以上。

紐卡素上仗主場1球不敵利物浦，終止聯賽4連勝走勢，不過球隊由領隊艾迪侯域接手，加上喺1月份大肆擴軍之下，成績已大幅提升，當中新加盟嘅中場般奴古馬雷斯表現漸入佳境，目前已經站穩正選位置，而且「喜鵲」前線坐擁辛特麥斯明等球星，打防守反擊甚具威脅。

紐卡素今夏轉會窗肯定又會大灑金錢買人，現時球員前途未卜，若果今場能夠喺曼城身上入波，就能增添討價還價能力，點會唔搏命？

何況曼城近4場只得1場可以保持清白之身，紐卡素隨時偷雞成功，推介大家玩半場大。