曼城派5蛋贏埋得失球　再拎7分即封王！

曼城冠軍在望！周一(9日)凌晨英超大戰，啱啱喺歐聯4強出局嘅曼城一掃頹風，主場以5比0狂數紐卡素，唔單止以3分領先次席利物浦，就連得失球差亦成功逆轉，「藍月亮」只要喺最後3輪聯賽拎多7分，就可以成功衛冕。

趁住利物浦今輪失分，曼城球員今仗決心十足，史達寧19分鐘近門頭槌先開紀錄，中堅拿樸迪喺38分鐘門前執雞射成2比0。換邊後曼城繼續猛攻，洛迪卡斯簡迪61分鐘接應角球頂入，完場前菲爾科頓同史達寧分別入球，協助曼城大勝5比0。

賽前曼城嘅得失球差落後利物浦1球，但今場大勝令形勢逆轉，曼城目前得失球係+68，拋開利物浦嘅+64，如果兩隊最後同分要靠得失球決勝嘅話，曼城呢場大勝可能係關鍵。不過，曼城最後3輪只要拎到7分，就肯定可以奪冠，對手分別係狼隊(客)、韋斯咸(客)同阿士東維拉(主)。

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「依家情況係，我哋(封王)需要9分或者6分，視乎之後得失球情況，我哋有可能會輸1場，所以得失球係非常重要，周中(12日)對狼隊係真正嘅決賽，命運掌握喺我哋自己手中。」