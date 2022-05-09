【有片】拜仁捧盃冇品　翼鋒打人被逐

周日(8日)深夜德甲，已經提早穩奪冠軍嘅拜仁慕尼黑主場出擊，被護級份子史特加逼和2比2，拜仁雖然身為王者，但並冇風度，翼鋒京士利高文踢到補時動粗，掌摑對手，被球證出示紅牌趕出場，成為拜仁今場捧盃頒獎禮嘅污點。

拜仁慕尼黑球員明顯等緊抖暑，鬥心大不如前，開賽8分鐘，就被史特加前鋒堤亞高湯馬士射破大門。其後拜仁發力，憑基拿比、湯馬士梅拿各建一功，反超前2比1，但換邊後，又放軟手腳，被史特加射手沙沙卡拉積錫近門頂入逼和2比2。

拜仁未能贏波之餘，更加愈踢愈躁，京士利高文喺補時5分鐘，不滿遭對手馬夫洛柏路斯從後攔截，繼而出手掌摑呢位後衞，結果換來1張紅牌。今仗係拜仁今季最後1場主場賽事，賽後舉行頒獎禮。

另外，剛於上周中歐霸盃4強出局嘅RB萊比錫，知恥近乎勇，憑尼干古梅開二度，安達施華、科斯貝治各入1球，主場以4比0大勝奧格斯堡，力壓早1日輸波嘅弗賴堡，升上聯賽第4位，只要下仗煞科戰作客擊敗排尾二嘅比勒費爾德，就可以獲得下屆歐聯入場券。