集合球星衝擊總冠軍　NBA抱團邊個話實得

NBA老牌球隊湖人季前換來韋斯布克，與勒邦占士及安東尼戴維斯組成「3巨頭」，被視為冠軍大熱，未料淪落到西岸第11名，連附加賽都打不了，讓人不禁反思，「抱團」真是奪冠方程式嗎？今次為大家盤點21世紀最失敗的4次「抱團」，其中湖人就佔了兩次，一切只能怪管理層不懂吸取教訓。

2003年湖人研發「F4」不敵草根活塞

2003年NBA出現驚天轉會，湖人簽入「郵差」馬龍和「手套」佩頓，加上「巨無霸」奧尼爾及「小飛俠」高比拜仁，組成初代「F4」。消息瞬間震撼球壇——正值巔峰的「OK」組合，加上兩位準名人堂球星，冠軍彷彿已是這支洛城球隊囊中物，甚至有望複製2000至2002年3連霸偉業。

奧尼爾高比內訌成致命傷

「紫金兵團」季初氣勢如虹，打出18勝3負的亮麗開局，一路殺入總決賽，但隨着馬龍受傷，奧尼爾與高比兩人的矛盾浮上枱面，這艘「銀河艦隊」擱淺了，總決賽以1比4不敵星味平淡的活塞，難怪當時有球迷形容為「草根擊敗了貴族」。

可能有球迷覺得亞軍已算不俗成績，但成王敗寇，湖人作為豪門，更是如此。在鋪天蓋地的嘲諷中，「F4」正式拆夥，並進入高比時代，往後的3季湖人一季無緣季後賽，兩季經歷「一輪遊」，直到保羅加素加盟，才重返冠軍行列。

2012年

死心不息故技重施

紫金軍累高比受傷

湖人在2012年故技重施，引進「助攻王」拿殊和「超人」杜域侯活，與高比拜仁及保羅加素組成「F4」2.0。可惜這次連蜜月期都未曾出現，打出1勝4負的開局，管理層率先將教練米克布朗開刀，卻又犯下同樣錯誤——拿殊受傷，高比和侯活爆內訌，最終雖然勉強打入季後賽，但就付出沉重代價。

季後賽重創走下坡

當時33歲的高比為拯救球隊，連續7場上陣超過40分鐘，甚至打足全場，為球隊「拉尾盤」拿下6勝1負佳績。人們稱高比「Vino」，精湛的球技，鐵打的身體，像美酒一樣愈陳愈香。但對勇士一役，高比的阿基里斯腱斷裂，「收咧」之餘，生涯走向下坡。群龍無首的湖人在季後賽首輪被馬刺橫掃出局，自此展開長達5年的重建。

2017年

騎士組「5巨頭」半季玩完

如果「4巨頭」不行，來個「5巨頭」如何？騎士在2017年決心衝冠，打造星級戰隊，先換來「小巨人」湯馬士，再以老將底薪簽下「閃電俠」韋迪和戴歷羅斯，搭配勒邦占士和路夫，無論後衞或鋒線，都是聯盟頂尖。

無奈傷病來襲，湯馬士和戴歷羅斯分別只打了15、16場，生涯暮年的韋迪也不復當年勇。眼見成績起起伏伏，管理層狠下心腸，在季中交易截止日前，悉數送走3人，這個「5巨頭」組合只合作了半季，就宣告解體。

但事實證明，人多不一定好辦事，占士在餘下半季獨力撐起騎士，為球隊拿下50勝，季後賽經歷兩次「搶7」後，連續4年闖入總決賽，並以亞軍作結。不過，隨着「大帝」改投湖人，騎士也步入重建，多年未碰過季後賽地板。

2017年

球權失衡雷霆3星一鑊粥

同樣是2017年，雷霆引進「甜瓜」安東尼和保羅佐治，與MVP韋斯布克組成「3巨頭」，連同亞當斯、安祖羅拔臣這些綠葉，總薪酬接近1.35億美元，是聯盟第3高，直迫騎士和勇士。儘管星味爆燈，但3大球星都需要持球，磨合比想像更加困難，直到翌年1月才一吐烏氣，豪取8連勝。

正當一切朝着正確方向邁進，沒想到防守大將羅拔臣膝傷「收咧」，打亂好不容易維繫的平衡。雷霆在季後賽首輪，以2比4不敵沒有一位全明星的爵士，安東尼淪為代罪羔羊被送走，「3巨頭」實驗宣告失敗。