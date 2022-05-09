愛華頓逃出生天？列斯聯般尼生死搏鬥

英超護級形勢緊湊，諾域治同屈福特篤定降班，最後一個降班席位好可能要鬥到煞科日。數字上目前仍有8支球隊有機會降班，不過主要戰區落喺第15至18位嘅修咸頓、愛華頓、般尼同列斯聯身上。愛華頓周日(9日)作客2比1擊敗李斯特城後，護級前景頓見光明，反而列斯聯同般尼就要進行生死搏鬥。

愛華頓憑米高蘭高同賀基迪入波，作客2比1贏李斯特城拎到2連勝，依家領先般尼同列斯聯1分兼踢少1場，周四(12日)凌晨補賽對手係已降班嘅屈福特，大有機會繼續搶分，領隊林柏特賽後表示：「1星期前我哋距離安全區5分，依家我哋有1分優勢，護級戰鬥仲未完，但呢場勝仗畀到球員信心，團結可以令球隊度過難關。」

同日列斯聯作客1比2輸畀阿仙奴後，依家同般尼同得34分，兩隊下輪都會迎嚟超級硬仗，列斯聯會迎戰車路士，般尼就要作客熱刺，列斯聯領隊馬殊表示：「接連輸畀曼城同阿仙奴，要喺佢哋身上搶分唔容易，之前我哋目標係3場拎3分，只要下仗擊敗車路士就達成目標。」

愛華頓餘下賽程

客 Vs 屈福特

主 Vs 賓福特

主 Vs 水晶宮

客 Vs 阿仙奴

般尼餘下賽程

客 Vs 熱刺

客 Vs 阿士東維拉

主 Vs 紐卡素

列斯聯餘下賽程

主 Vs 車路士

主 Vs 白禮頓

客 Vs 賓福特