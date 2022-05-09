搶常規賽冠軍　墨城大開殺戒

周一(9日)下午澳職獨腳戲，墨爾本城主場硬撼威靈頓鳳凰。雙方已穩奪季後賽入場券，墨城今仗要贏波先攞到常規賽冠軍，戰意比鳳凰為高，近年碰亦經常大手交易，3.5球入球大更值博。(myTV SUPER周一下午5時05分直播)

墨城早前於亞冠分組賽6戰不敗下仍被踢出局，上周返回聯賽爆冷輸畀包尾大幡珀斯光輝0比2，25次射門都入唔到波，明顯有疲態，今仗係佢哋常規賽煞科戰，依家落後已打晒26輪嘅榜首墨爾本勝利2分，但只要贏波便可壓倒同市死敵封王，相信會搏埋佢。

墨城有射手榜1哥占美麥卡倫及快翼納博特助陣，於聯賽共入53球冠絕群雄，攻力毋須懷疑。

威靈頓鳳凰防守欠穩

另一邊廂，鳳凰隨住上周中險勝西悉尼流浪者2比1，已鎖定前6嘅季後賽席位，今仗留力唔奇，要留意鳳凰防守欠穩，近8仗共失20粒，只有兩仗冇失波，加上有所鬆懈下，隨時中門大開。

翻查紀錄，雙方近3次聯賽碰頭，合共炮製15球，全開4球或以上，主W賠率冇肉食，轉捧3.5球嘅大盤更划算。

直播表

周一5:05pm 澳職 墨爾本城Vs威靈頓鳳凰

無綫myTV SUPER

周二2:45am 意甲 費倫天拿Vs羅馬

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周二2:45am 英甲 錫周三Vs新特蘭

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