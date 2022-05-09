「新派路」生日入2球　A米冠軍在望

周一(9日)凌晨意甲，AC米蘭落後1球之下，憑比賽當日22歲生日嘅中場辛度東拿利梅開二度，加上費奧倫斯入波，作客以3比1反勝維羅納，取得聯賽4連勝，以2分優勢反超前國際米蘭，重奪榜首之位。由於AC米蘭對賽成績較佳，只要餘下2場再攞4分，就可以相隔11年再嘗聯賽冠軍滋味。

有「新派路」之稱嘅辛度東拿利生日表現特別醒神，開賽初段已經有1次射門入網，但因為越位被判無效。

戰至38分鐘，維羅納由左翼衞法拉奧尼近門頂入，先開紀錄，AC米蘭喺上半場補時扳平，拉菲爾利亞奧左路個人突破後傳中，辛度東拿利近門撞入。

換邊之後，又係拉菲爾利亞奧左路傳中，同樣由辛度東拿利接應射入，呢2位同樣22歲嘅新星果然好有默契。

主角辛度東拿利今季意甲有5球進帳及3次助攻，創下球員生涯單季聯賽最多入球紀錄，亦係首次1場聯賽入2球，絕對係一份最佳生日禮物。比賽末段，後備上陣嘅費奧倫斯殺入禁區勁射入網，為AC米蘭鎖定3比1勝局。

根據意甲賽制，同分會先計對賽成績，A米今季2場聯賽對國米，取得1勝1和，對賽成績佔優，加上現時領先國米2分，所以AC米蘭今季餘下2場聯賽分別主場對阿特蘭大、作客薩斯索羅，只要再攞4分已經夠奪冠。