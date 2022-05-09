美斯10次中柱楣　破法甲紀錄

周一(9日)凌晨法甲，已提早捧盃嘅巴黎聖日耳門(PSG)仍然強陣出擊主場對特魯瓦，包括賽前聲稱有傷嘅美斯正選上陣，但呢位34歲阿根廷球王腳風唔順，今仗有1次射中柱及1次中楣彈出，美斯今季聯賽已有10次射中門框唔入，成為自2006/07年球季有統計以來，單季法甲射中最多次門框唔入嘅球員，PSG最終同特魯瓦打和2比2。

開波8分鐘，PSG由中堅馬昆奴斯哥利亞近門撞入，踢到25分鐘，基利安麥巴比博到12碼，尼馬主射入網領先至2比0。特魯瓦亦不甘示弱，憑伊基烏保勁射入網，加上換邊後初段，泰迪奧射入12碼扳平2比2。

PSG今場有唔少機會可以入波，包括美斯射門中柱彈出，尼馬補射入網，但被吹越位。下半場尼馬又有1次射門入網，但因為隊友基利安麥巴比犯規在先，再次被判無效，加上補時美斯遠射中楣彈出，注定無法贏波。

美斯今季踢咗23場法甲只入4球，但有10次射中門框唔入，如果加埋其他賽事，更高達12次中門框彈出，真係黑仔。