業餘聯賽月末重啟　港超周五開會研下季安排

隨着政府早前重新開放球場，以及豁免市民做運動時戴口罩，足總現正積極籌備超聯以下的業餘聯賽重啟，預料早快本月22日展開；另據消息指，足總周五（13日）將舉行港超會議，商討參賽隊數、開季時間等下季安排，而隊數多寡將直接影響香港在2023/24年「亞冠盃」實際獲得的參賽名額。

自年初政府收緊社交距離措施後，本地所有足球賽事暫停至今，港超聯更因此而腰斬。而隨着政府早前重開球場，並放寬市民做運動時豁免戴口罩，足總亦正籌備以甲組或以下球隊為主的盃賽。

本報4月曾報道，足總曾向甲、乙、丙組球會發問卷，徵詢球會參賽意向，據悉大部份有意參賽，亦有部份球會提出希望完成初級組足總盃餘下賽事，足總則計劃最快5月22日復賽，實際形式未定。但由於進入康文署轄下球場須符合疫苗通行證條件，而5月後更要求接種第3針，部份球隊可能沒有足夠球員符合最新要求，為賽事舉行帶來一定難題。

此外，新一季港超聯的情況同樣令人關注，據悉足總周五（13日）將與港超聯球隊代表舉行線上會議，討論下季安排，預料新季參賽隊數、開季時間等會成為討論焦點。

根據計算至2021年的亞洲球會系數，香港在2023/24年的「亞冠盃」將按例獲得1個分組賽和2個外圍賽席位。惟新一季港超參賽隊數將直接影響實際取得的名額，因為按照聯賽球隊總數3分1須不少於獲得名額數目的條件，港超聯下季參賽隊數須夠9隊才能全取「1+2」席。