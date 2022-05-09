唔係拍戲嗰　我係香港足球嘅黃浩然！

《我撐同球員傾吓偈》早前搵到香港U23嘅新進港腳黃浩然幫手，親自回答球迷朋友嘅問題。

Ｑ：你覺得邊個係U23隊內最有潛質嘅年輕球員？點解？

「浩然」：中場鄧筵霑年僅19歲，腳下功夫成熟，護球能力不俗，亦都好有膽識。相信佢繼續努力一定能夠成為一名非常出色嘅球員。

Ｑ：你覺得咁多位外援前鋒當中，最難防守係邊個？

「浩然」：一定係效力傑志嘅丹恩奴域。最深刻印象上一季第一次對傑志，嗰場佢只係錄得3次射門，結果成功上演帽子戲法。佢嘅走位、射術、職業態度都令我好佩服，能夠同佢對陣真係好榮幸。

Ｑ：覺得自己喺球隊身上學到乜嘢？

「浩然」：雖然效力香港U23唔算好長時間，但係已經獲益良多。其中一樣係學到調節自己嘅心態，大部分比賽我哋都會被視為較弱嘅一方，所以一定要有信心，調節好心態先至會有好表現。

Ｑ：點解踢職業波嗰陣着15號波衫？

「浩然」：着15號嘅原因係曾經效力曼聯嘅尼曼查維迪，佢係一位好熱血嘅中堅，踢法勇悍，呢啲都係中堅需要具備嘅條件，我都想自己喺踢法上可以硬朗啲，所以就一直都着住15號。佢亦係我偶像嚟！

Ｑ：請問較為合拍嘅隊友係邊位？點解？

「浩然」：暫時職業生涯唔算話好長，所以最合拍嘅隊友其實係我以前嘅中學同學。如果要數職業生涯入邊最合拍嘅話，會有3位前愉園隊友，即係依家冠忠南區嘅盧斯安奴、晉峰嘅葉卓文同香港U23隊友黃智康。另外隊友郭子堦都好夾，佢係一位好有感染力嘅球員。

Ｑ：覺得自己有乜優、缺點？

「浩然」：我相信自己嘅優點係身形高大，好多人都話華人球員好少咁。所以我都會專注向呢一方面發展，保持對抗性之餘，同時要提高自己嘅靈敏度，相信會大大提升我嘅防守能力。至於我最大缺點就係腳下功夫，細個嗰陣冇好好咁訓練基本功，令腳下功夫、技術都比較粗糙。

Ｑ：有冇一刻討厭過踢波或者唔想繼續踢波？有嘅話係點行過然後繼續堅持去踢呢？

「浩然」：唔想繼續踢波就未試過，差啲冇得踢波上年就試過一次。上季愉園欠薪後散班，完季之後冇班落，失業。眼見前境未明朗，落班機會唔大嘅時候少不免有啲心灰意冷。但係自己心入面一直都好想繼續踢波，所以一直都冇放棄。最後好幸運地得到加盟香港U23呢個機會，我嘅職業足球生涯先有得延續。

Ｑ：有冇人會撈亂你係演員黃浩然？

「浩然」：希望將來成就更高嘅時候，一講黃浩然大家都會諗起香港足球嘅黃浩然。

Ｑ：今季踢香港U23有何得着？

「浩然」：有好多新嘅嘗試，球隊要求同以往好唔同，教練亦都安排咗好多新嘅戰術部署，幫助我嘅成長。同時好多謝教練團嘅信任，安排我成為球隊隊長，場內場外都有另一份責任感，得着真係好多、好多！

Ｑ：陳偉豪會唔會係你嘅學習對象？

「浩然」：「豪哥」係香港數一數二嘅中堅，當然係我嘅學習對象啦！不過比較多人話我似「細佬」梁諾恆， 所以自己都有留意佢嘅比賽，參考佢嘅踢法，把握每一個機會偷師。

Ｑ：有冇一刻討厭過踢波或者唔想繼續踢波？有嘅話係點行過然後繼續堅持去踢呢？

「浩然」：唔想繼續踢波就未試過，差啲冇得踢波上年就試過一次。上季愉園欠薪後散班，完季之後冇班落，失業。眼見前境未明朗，落班機會唔大嘅時候少不免有啲心灰意冷。但係自己心入面一直都好想繼續踢波，所以一直都冇放棄。最後好幸運地得到加盟香港U23呢個機會，我嘅職業足球生涯先有得延續。

黃浩然感言：「多謝咁多位球迷嘅參與同支持，希望可以盡快喺球場見到大家。另外多謝『我撐本地波』邀請我答問題，多謝咁多位球迷嘅參與同支持。