麥巴比現身馬德里　死結解開加盟皇馬好事近

繼曼城即將簽入艾寧夏蘭特後，另一炙手可熱嘅歐洲神鋒亦接近轉會。法國球星基利安麥巴比周一(9日)被影到喺馬德里現身，盛傳係同皇家馬德里就轉會進行最後談判，據報轉會死結嘅肖像權問題，皇馬答應讓步後已掃除最後難關，消息指轉會有望喺2星期內官宣。

皇馬對麥巴比一直虎視眈眈，上年夏天出價1.8億歐元收購被巴黎聖日耳門(PSG)拒絕後，麥巴比今夏將回復自由身，呢位23歲神鋒對加盟皇馬同樣情有獨鍾。西班牙電台COPE報道，麥巴比周一突然現身馬德里，同行仲有PSG隊友阿舒拉夫兄弟，3人喺餐廳用膳嗰陣行蹤曝光，而餐廳位置距離巴拿貝球場只有7分鐘路程！阿舒拉夫係皇馬青訓出身，對馬德里相當熟悉。

巧合嘅係，PSG會長艾卡理化依家同樣身處馬德里，佢近日喺當地出席一個歐洲足協峰會，幾位轉會主角齊齊喺馬德里，無疑係談判嘅最佳機會。法國媒體《Foot Mercato》報道，麥巴比同皇馬已就談判死結嘅肖像權問題達成共識，皇馬答應再次破例，將向來50:50嘅肖像權改為傾向麥巴比嘅60:40，皇馬過去只曾1次打破呢個規則，就係收購C朗拿度嗰陣。

多間媒體都指出，麥巴比今夏轉投皇馬已經水到渠成，簽字費、薪酬同合約年期早就傾好，不過麥巴比要求等法甲球季結束後先正式宣布，PSG今季只剩最後2場聯賽，預料5月22日法甲煞科戰對梅斯後會作出官宣。