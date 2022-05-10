沙普華洛夫贏波輸品　喝罵觀眾「收Ｘ聲」

23歲的加拿大「壞孩子」沙普華洛夫周一在羅馬舉行的意大利公開賽贏波輸品，因為一個問題球而公開喝罵現場觀眾「收Ｘ聲」，即使賽後向球迷道歉，但在粉絲心目中肯定已被「扣分」。

沙普華洛夫首圈面對有主場之利的意大利辛尼高(Lorenzo Sonego)，於第二盤爭逐期間，因為一個發球雙錯誤跟裁判理論，其後更越過了球網（比賽時基本上是不能越過對面場區）向賽事總監理論，而賽事總監對他說「這是規則」，不過沙普華洛夫反駁，更越鬧越激動「不是，這是笨蛋」，而這位世界排名16的球員繼續堅持己見並與裁判爭論，現場球迷報以噓聲，而這位「壞孩子」難控自己情緒，更向觀眾高叫「收Ｘ聲」，最終被判罰分，並輸掉了第二盤。

不過，沙普華洛夫經過3小時10分鐘的爭逐後，以7比6、3比6、6比3闖關，而賽後他與對手相擁及與主裁判握手，他接受訪時為此事道歉:「第二盤的犯錯我已經冷靜下來，相信我至少知道了一些規則。」

至於37歲瑞士名將華連加則成功逆轉，以3比6、7比5、6比2反勝14號種子的美國奧柏加，迎來復出後首勝，這是他時隔455天後再次在巡迴賽獲得男單勝仗。