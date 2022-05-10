香港隊　傑志球員歸隊　陳肇鈞：踢法好新鮮

香港足球代表隊周二（10日）繼續於將軍澳足球訓練中心（FTC）進行本地集訓，積極備戰「亞洲盃」外圍賽。五位早前隨傑志出戰「亞冠盃」的港隊成員，包括陳肇鈞、鄭展龍、王振鵬、蘇沙及羅梓駿，是日亦在完成隔離後首次投入操練。中場陳肇鈞（Philip）在首操後接受傳媒訪問，形容新帥莊恩安達臣踢法相當進取，相信他有能力為港隊帶來正面影響，希望自己及一眾「藍鳥」隊友，可以憑着早前的亞冠經驗幫助球隊。

由於返港後需要進行隔離，多位傑志球員直至今日才首次參與港隊集訓，當中陳肇鈞在首操後，坦言狀態未回復到最佳水平，但對新帥莊恩安達臣的進取、逼搶踢法感到新鮮：「之前已經見過面同傾過電話，但第一日落場做佢戰術，不過第一課練波已經感受到，明白佢想要咩，諗法同構思係正面，我亦都好認同，非常進取，絕對會帶嚟一個新改變。」「藍鳥」剛剛在「亞冠盃」分組賽表現出色，更成功闖入16強，Philip認為亞冠無論技術及體能層面，皆屬於亞洲頂級水平，而自己與一眾隊友亦並非「踢完亞冠就算」，希望所吸收到的經驗能夠幫助球隊。

征戰「亞冠盃」返港後不足半個月，即將便要再在5月中隨港隊赴泰國集訓，Philip直言有點吃力，尤其在需要不斷隔離下，更令身心感到疲累：「身心都好攰，因為真係隔離得太耐，嚟緊7月有機會踢東亞盃，8月傑志又一定要再去踢16強，每一次隔離7日，加加埋埋差唔多成個幾月，希望日後隔離措施好啲，樣樣嘢都方便啲。」不過Philip則認為由於泰國的足球賽事仍然正常運作，假如能夠與當地球隊「拍跳」，得着會比留港訓練獲益更多。