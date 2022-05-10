香港隊　3位外流港將無緣歸隊　莊恩安達臣感失望

香港足球代表隊將於6月赴印度出戰「亞洲盃」外圍賽，惟多位外流港將歸隊成疑，在周二（10日）早上港隊操練過後的記者會上，港隊主帥莊恩安達臣透露已分別收到三間中國球會發出的信件，指該隊陣中港將不會為代表隊出賽，對此安達臣感不滿，並直指中國球會向球員施壓，作法不妥。

「亞洲盃」外圍賽開賽在即，一班效力中超及中甲球會的外流港將能否隨港隊出征引起關注，被問及外流球員的情況時，安達臣指已收到三封分別來自浙江隊、梅州客家和廣西平果哈嘹的信件，拒絕陣中港將到港隊報道，意味梁諾恆、勞烈斯及辛祖將無緣出戰「亞洲盃」外圍賽，而信件中有三位球員的署名。至於效力廣州城的陳俊樂和效力南通支雲的李毅凱會否歸隊，則仍未有消息，對此安達臣認為其餘兩人歸隊機會亦不大，並對缺少多位主力感到十分失望：「我想派最強球員去踢『亞洲盃』，我哋最好嘅5位球員喺中國踢波，試問有邊支代表隊會可以喺缺少5位主力情況下，去踢大賽？現時對教練嚟講係困難。」

安達臣早前曾透露會力爭外流港將為代表隊出戰，並表示自己過去一段時間，一直與相關球員保持聯絡，包括曾於足球總會與球員會面，以及設立通訊群組，密切了解球員訓練及熱身賽表現等情況，他表示感受到球員想為港隊出戰的意願，但認為他們受到所屬中國球會的壓力：「球會向球員施壓，叫佢哋唔好代表港隊，因為回到中國要經歷4周隔離，我曾經係國家隊成員，因此理解球員嘅難處，因為出糧畀佢哋係球會。」

安達臣提到早前世盃亞洲區外圍賽期間，中超等聯賽為方便中國國家隊備戰，一度暫停，如今卻不讓港隊球員出戰，做法不妥：「國際足協係支持代表隊徵召球員，但中國球會唔關心我哋，佢哋自把自為。」算上缺陣的艾里奧及陳晉一，港隊或有多達7名主力無緣出戰今次大賽，安達臣直言對情況感到失望。