拒打疫苗再失贊助　祖高域唔見過千萬

剛於日前不敵西班牙新星艾卡華斯的網壇「一哥」祖高域，因拒絕接種疫苗令他今年失去多項賽事的參賽機會，繼而不少個人贊助已終止合約，最近連科技公司UKG宣布與這位塞爾維亞球星「分手」。

這個科技公司與祖高域自2019年初開始合作，最近該公司更在網壇加強注資，當中包括贊助早前的邁阿密公開賽，惟祖高域因沒有接種疫苗，因此未能參加附合多個比賽的參賽要求，而邁阿密網賽就是其中一個。「贊助合約在今年到期，而大家也同意不再續約。」UKG發言人表示。

UKG本身是展示在祖高域球衣衫袖的其中一個贊助，另一個就是標緻名車，但早於3月標緻都與祖高域斷絕關係。據消息指，這次祖高域再失贊助，預計少收1000萬；而有報告指出這位「一哥」從贊助及其他收入上，每年收入達4200萬美元。祖高域於2月出戰杜拜網賽時，衫袖上都可看到UKG的Logo，但到上星期的馬德里網賽已不見該科技公司的蹤影。標緻的CEO Carlos Tavera亦已承認於三月已跟祖高域終止合約。

目前球衣上僅餘服裝品牌Lacoste的Logo，而其他贊助還有球拍贊助Head、運動用品贊助Asics、宇舶錶 及Raiffeisen銀行。祖高域自今年因無打針被拒入境澳洲缺席澳網，繼而無法參加美國兩個1000級別的大師賽，直至泥地賽季展開，並將可獲准參加下月的法網，將是他今年的首個大滿貫賽事。