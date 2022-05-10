保爭標希望作客步步為營　利物浦細盤有數維

向英超冠軍衝刺嘅利物浦，周三凌晨作客由昔日隊長謝拉特領軍嘅阿士東維拉。「紅軍」目前落後曼城3分，為保後上奪冠希望，今仗會以穩陣方式求3分。維拉近期表現有起色，主場迎戰強敵會特別謹慎，開中位數2.5球嘅入球細機會高。■（Now 621周三凌晨3時直播）

利物浦以4冠王為目標，球隊已經拎到聯賽盃冠軍，亦殺入歐聯同英足盃決賽，不過賽程頻密兼硬仗連場，對利物浦球員體能唔多唔少都有影響，上場就只能同熱刺踢成1比1平手。利物浦作客比賽一向穩中求勝，對上5場聯賽作客有4場保持清白身，當中4場總入球開2球或以下。

「紅軍」王牌前鋒穆罕默德沙拿近期入球率大跌，近7場聯賽有6場「食白果」，雖然球隊進攻線上有不少球星，但數胡人物態沉始終削弱進攻力度。利物浦3日後又要踢英足盃決賽，今仗只求以最有效率方式得勝，好大機會見好即收。

維拉「上岸」頻食白果

維拉季中由謝拉特領軍後，表現一度有起色，不過「上岸」之後戰意大減，巴西中場菲臘比古天奴狀態走樣，上仗更被貶為後備，加上積及藍斯養傷，中場進攻力完全喪失。維拉近5仗主場有3仗冇波入，今仗會專注做好防守，預計入球唔慌會多。